Hafenkino: „Rückkehr nach Korsika“

× Erweitern Foto: GRANDFILM „Rückkehr nach Korsika“ „Rückkehr nach Korsika“

Ein Highlight jedes Sommers ist das legendäre Hafenkino der Offenbacher Kulturstätte Hafen2: Relaxed auf der Wiese an der Konzerthalle, inmitten urbaner Industrieromantik gelegen (inklusive Schafherde!), gibt’s hier eine feine Auswahl an aktuellen Kinofilmen und Evergreens zu sehen. Queere Filme sind natürlich auch dabei: In „Rückkehr nach Korsika“ muss die in Paris lebende gebürtige Korsin Khédidja nicht lange überlegen, als sie von der wohlhabenden Familie, bei der sie als Kindermädchen arbeitet, das Angebot bekommt, gemeinsam die Sommerferien auf Korsika zu verbringen – zumal Khédidjas Töchter Jessica und Farah mitkommen können. Doch die Rückkehr in die Heimat entwickelt sich zum dramatischen Wendepunkt im Leben der Familie: Während Tochter Jessica ihre erste stürmische Liebe mit der gleichaltrigen Korsin Gaia erlebt, muss Mutter Khédidja sich ihren eigenen Lebenslügen stellen.

× Erweitern Trailer „RückkehrNachKorsika“: Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Regisseurin Catherine Corsini hat mit „Rückkehr nach Korsika“ ein Coming-of-Age-Movie gedreht, das von einigen Kritikern als lesbische Version des schwulen Sommerferien-Klassikers „Call Me By Your Name“ bezeichnet wird. Corsini behandelt in ihrem Film allerdings eine Vielzahl von „heißen Eisen“, von Rassismus über Homophobie bis zu Klassenunterschieden, so dass das lesbische Coming-out nur eines von vielen Themen bleibt. Trotzdem ist „Rückkehr nach Korsika“ ein gelungener Sommerfilm

5.7., Hafen2, Nordring 129, Offenbach, Einlass um 20:30 Uhr, Filmstart bei ausreichender Dunkelheit, www.hafen2.net