Hafenkino: „All of Us Strangers“

Die Story: Der in London lebende Autor Adam hat ein seltsames Treffen mit seinem Nachbarn Harry. Trotzdem fasst Adam sofort ein tiefes Vertrauen in den einfühlsamen Harry und zwischen den beiden entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre. Adam erzählt Harry auch von seinem geplanten Projekt: Er möchte ein Buch über sein Leben schreiben. In Tagträumen und Visionen holt ihn seine Vergangenheit immer wieder ein. Harry ist besorgt, aber als er Adam bei der Reise in dessen Heimatort begleitet, wird alles noch unwirklicher: Dort scheint die Zeit stillzustehen. Nichts hat sich verändert. Selbst Adams Eltern, die vor 30 Jahren gestorben sind, sind wieder da. Verliert Adam den Bezug zur Realität – oder löst sich endlich sein Trauma?

Andrew Haigh hat ein ans Herz gehendes Mystery-Drama mit tollem Soundtrack geschaffen und damit sowohl das Publikum als auch die Kritiker begeistert. „All of Us Strangers“ wurde unter anderem 2023 mit dem British Independent Film Award ausgezeichnet.

10.5., Hafen2, Offenbach, Nordring 129, Offenbach, 20:45 Uhr, www.hafen2.net