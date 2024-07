Hafenkino im August: Queere Highlights

× Erweitern Foto: Hafen2 „Hafenkino“

Das urige Open-Air-Kino des Offenbacher Hafen2 hat seinen Namen zu Recht: die Leinwand steht mitten im Offenbacher Hafengelände, die Zuschauenden nehmen auf der Wiese rund um die Konzerthalle Hafen2 Platz – pure Industrieromantik mit Mainblick! Hier unsere queeren Tipps für August.

All Of Us Strangers

Einer der bewegendsten schwulen Filme des vergangenen Jahres ist Andrew Haighs unkonventionelles Liebes-Mystery-Drama „All Of Us Strangers“: Der Autor Adam wohnt in einer anonymen Hochaussiedlung in London. Eines Abends lernt er seinen Nachbarn Harry kennen. Obwohl die Umstände des Treffens ungewöhnlich sind, fasst Adam schnell Vertrauen zu Harry und die beiden werden ein Paar. Adam wird von düsteren Kindheitserinnerungen geplagt. Um mit seiner Vergangenheit endgültig aufzuräumen, beschließt er, ein Buch über sein Leben zu schreiben. Für das Projekt reisen beide in Adams Heimatort, wo mysteriöserweise die Zeit stillzustehen scheint. Selbst Adams Eltern, die schon vor vielen Jahren gestorben sind, begrüßen Adam und Harry als sei nichts gewesen. Droht Adam den Verstand zu verlieren? (3.8.).

Weitere Tipps

Joyland

Hochgelobt und preisgekrönt ist der pakistanische Film „Joyland“, in dem sich Haider, der Sohn einer pakistanischen Großfamilie, in die Tansfrau Biba verliebt; der Film gibt tiefe Einblicke in das strenge Familiensystem Pakistans (16.8.).

Love Lies Bleeding

Der Thriller „Love Lies Bleeding“ spielt in der Bodybuilding-Szene: Die ehrgeizige Jackie möchte in der Welt des Muskel-Kults berühmt werden. In Las Vegas lernt sie die lesbische Studio-Besitzerin Lou kennen und gerät in einen gefährlichen Strudel krimineller Machenschaften. Der Film wird wahlweise als „Natural Born Killers“ oder als „Thelma & Louise“ des 21. Jahrhundert bezeichnet. In den Hauptrollen sind Katy O’Brian und Kristen Stewart zu sehen (29.8.).

Hafen2, Nordring 129, Offenbach, Einlass jeweils um 20:30 Uhr, Filmstart bei ausreichender Dunkelheit, www.hafen2.net