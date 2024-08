Hafenkino: Love Lies Bleeding

× Erweitern Foto: A24 „LoveLiesBleeding“ Love Lies Bleeding

Der Thriller „Love Lies Bleeding“ spielt in der Bodybuilding-Szene: Die ehrgeizige Jackie möchte in der Welt des Muskel-Kults berühmt werden. Ohne festen Wohnsitz macht sich die bisexuelle Frau auf nach Las Vegas und lernt auf ihrer Reise die lesbische Studio-Besitzerin Lou kennen. Beide werden ein Paar; damit gerät Jackie allerdings in einen gefährlichen Strudel der kriminellen Machenschaften von Lous Familie; Lou selbst versuchte bisher, sich so weit wie möglich von ihrer Familie zu distanzieren.

Regisseurin Rose Galls lässt in „Love Lies Bleeding“ nichts aus: Liebe, Gewalt, Doping und lose Sexaffairen; ihr Film wird deswegen schon wahlweise als „Natural Born Killers“ oder als „Thelma & Louise“ des 21. Jahrhundert bezeichnet. In den Hauptrollen sind Katy O’Brian und Kristen Stewart zu sehen.

29.8., Hafen2, Nordring 129, Offenbach, Einlass jeweils um 20:30 Uhr, Filmstart bei ausreichender Dunkelheit, www.hafen2.net