Hafenkino Offenbach: queere Filme

Foto: DocumentOurHistoryNow LotusSportsClub Szene aus "Lotus Sports Club"

Die Doku „Lotus Sports Club“ portraitiert das erste LSBTIQ*-Fußballteam Kambodschas. Trainer Pa Venn hat mit seiner Aufgabe auch seine Berufung gefunden und setzt sich mit allen Kräften für sein gemischtes Team ein; denn der Fußballclub ist für die meisten der queeren Jugendlichen ein Safer Space. Außerhalb sind sie Anfeindungen ausgesetzt. Zum Beispiel haben die Transmänner Leak und Amas hier ein Zuhause gefunden.

Tommaso Colognese und Vanna Hem haben das Team fünf Jahre lang begleitet. Ein warmherziger Film über Zusammenhalt und Solidarität (25.7., 20:30 Uhr, Filmstart bei ausreichender Dunkelheit).

Trailer „WoInParisDieSonne"

Der französische Großstadt-Film „Wo in Paris die Sonne aufgeht“ aus dem Jahr 2021 gehört zu den Favoriten des Hafen2-Teams. Regisseur Jacques Audiard portraitiert das urbane Leben verschiedener Mittdreißiger im Paris von heute, zwischen Lebens-Illusionen und Lebens-Realitäten, immer auf der Suche nach Liebe und / oder Sex im Dickicht von Dating-Apps und Cam-Sex. Im Mittelpunkt stehen die junge Émilie, ihr neuer Mitbewohner Camille und die Jurastudentin Nora, die öfters mit dem berühmten Cam-Girl Amber Sweet verwechselt wird – was so gar nicht zu Noras ambitionierten Zukunftsplänen passt.

Das Hafen2-Team kommentiert den in schwarz-weiß gedrehten Film: „Jacques Audiard zementiert in seinem Film seinen Ruf als Meister des amoralischen Erzählens vom Ringen um Liebe, Selbstbehauptung und Freiheit. Rohe Poesie in Zeiten der Dunkelheit.“ (27.7., 20:30 Uhr, Filmstart bei ausreichender Dunkelheit).

Foto: Hafen2 „Hafenkino"

Ein Highlight jedes Sommers ist das legendäre Hafenkino der Offenbacher Kulturstätte Hafen2: Relaxed auf der Wiese an der Konzerthalle, inmitten urbaner Industrieromantik gelegen (inklusive Schafherde!), gibt’s hier eine feine Auswahl an aktuellen Kinofilmen und Evergreens zu sehen.

Hafen2, Nordring 129, Offenbach, Einlass jeweils um 20:30 Uhr, Filmstart bei ausreichender Dunkelheit, www.hafen2.net