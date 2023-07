Hafenpark Quartier Frankfurt

× Erweitern Foto: B&L Real Estate GmbH

Rund um die EZB, wo früher hauptsächlich Hafenindustrie zu finden war, entstand im letzten Jahrzehnt ein modernes Viertel, das Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur verbindet. Ein lebendiger Ort urbaner Stadt-, Wohn- und Landschaftsarchitektur für alle Frankfurter*innen – und das alles im Herzen der Metropole in unmittelbarer Nähe zum Main.

Das Hafenpark Quartier ist ein lebenswertes Quartier der Superlative mit Wohnen, Hotels und Büros. Mit richtungsweisender Architektur, einem lebendigen Mix und verantwortungsbewusster Nachhaltigkeit wird das Hafenpark Quartier zum Impulsgeber der Frankfurter Stadtentwicklung. Ein Heimathafen für Menschen, die schon heute die Urbanität von morgen leben wollen. Das Wohnensemble HPQ LIVING stammt aus der Feder des international renommierten Star-Architekten Hadi Teherani und wird zu einem neuen Landmark-Building der Mainmetropole. Architekt Hadi Teherani ist unter anderem der Erfinder der markanten Kölner Kranhäuser oder der „tanzenden Türme“ auf der Hamburger Reeperbahn. Für jedes seiner Projekte gilt die kreative Arbeit mit der Situation vor Ort. In der Konzeption des Wohn-Ensembles HPQ LIVING fließen die jahrzehntelangen Erfahrungen Hadi Teheranis zusammen mit einer aus dem Standort geborenen Vision. So öffnet sich ein einzigartiger Lebensraum für Menschen, die sich in der Natur genauso zuhause fühlen wie in einer modernen Metropole mit all ihren Möglichkeiten.

Die fünf fließend ineinander übergehenden Gebäude des HPQ LIVING bieten Eigentumswohnungen mit jeweils individuellem Charakter: Der Mix macht den Unterschied. Vom exklusiven Penthouse über elegante Townhouses mit eigenem Eingang und Privatgarten bis hin zum komfortablen City Apartment. Ein Ensemble, das für jeden Lebensentwurf – Familien, Paare, Single – die passende Wohnform bereithält. Weitläufige Dachgärten, atemberaubende Ausblicke und grüne Rückzugsräume prägen den Charakter des neuen Quartiers in Frankfurt.

× Erweitern Architecture Photography, aatz-fotografie.de

Gemeinschaftsflächen, wie die für alle Bewohner zugängliche Rooftop Terrasse oder der begrünte Innenhof des HPQ LIVING, schaffen lebendige Begegnungsräume. Organische Formen, stadtbildprägende Gebäude und großzügige Freiflächen machen das Hafenpark Quartier zu einer einzigartigen Stadtlandschaft. Die atemberaubenden Eigentumswohnungen eignen sich sowohl als nachhaltige Investition mit Wertsteigerungspotenzial als auch zur Erfüllung des persönlichen Wohntraums. Die ersten Einheiten sind bereits ab Herbst 2023 bezugsfertig. Musterwohnungen kann man schon jetzt live erleben und sich im Hafenpark Quartier Showroom im eleganten LoftCube beraten lassen.

