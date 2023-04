Hairlich Body & Health Frankfurt

× Erweitern Foto: Hairlich

Das Frühjahr schärft den kritischen Blick auf den eignen Körper: Stören die Haare an bestimmten Körperstellen, selbst wenn man Vollbart trägt und Brustbehaarung favorisiert? Wem rasieren oder chemische Haarentfernung auf die Dauer zu lästig erscheinen und wer eventuell unter eingewachsenen Haaren oder Hautirritationen leidet, kann die Möglichkeit einer permanenten Haarentfernung in Erwägung ziehen.

„Die Hälfte unserer Kunden sind Männer, die ihre Rückenhaare loswerden wollen“, weiß Tariq Nazir, der sich zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Alexandra Kreissl seit 2008 im gemeinsamen Hairlich Body & Health Institut auf dauerhafte Haarentfernung mit modernster Lasertechnik spezialisiert hat. Das Verfahren ist schmerzfrei und „die Geräte sind im Laufe der Jahre immer besser geworden“, weiß Nazir. „Zum Beispiel benutzen wir heute drei unterschiedliche Laserarten, die für alle Haut- und Haartypen das jeweils beste Ergebnis garantieren“.

Auch Trans*-Personen gehören inzwischen zu den regelmäßigen Hairlich-Kund*innen: „Da geht es meist um die dauerhafte Bartentfernung“, erklärt Alexandra und ergänzt, dass alle Kund*innen die familiäre Atmosphäre bei Hairlich schätzen. „Haarentfernung ist etwas Intimes“, meint Alexandra – umso wichtiger sei es daher, dass man bei Hairlich immer seine persönliche Mitarbeitende behält; das schafft Vertrauen.

Neben dauerhafter Haarentfernung bietet Hairlich außerdem Bodyforming mit der EMSculp-Technologie. Bei diesem Verfahren werden schnelle Muskelkontraktionen mittels hochintensiver Magnetimpulse erzeugt, was Muskelgewebe auf- und Fett abbaut. Zusätzliche Radiofrequenz-Energie intensiviert die Fettverbrennung. Alexandra erklärt, dass die Methode zwar sehr effektiv sei, aber eine gesunde Lebensführung nicht ersetzen kann. Was zum Beispiel zum gesunden Essen gehört, kann die ausgebildete Ernährungsberaterin ebenfalls gerne aufzeigen. Wer also was verändern möchte, ist bei Hairlich Body & Health gut aufgehoben!

Hairlich Body & Health, Wittelsbacher Allee 91, Frankfurt, www.hairlich-ffm.de