Handgemacht

× Erweitern Foto: Dominik Mentzos Tänzer*innen der Dresden Frankfurt Dance Company und Musiker*innen des Ensemble Modern

„With these Hands“ ist eine neue Choreografie von Jacopo Godani, die in enger Zusammenarbeit mit dem Jazz- und Elektronik-Musiker Jan Bang und Musiker*innen des Ensemble Modern entstand und bislang in Frankfurt noch nicht zu sehen war.

Das Besondere: Tänzer*innen und Musiker*innen spielen sich gegenseitig Impulse zu, entwickeln Geräusche, Musik und Bewegungen, die wiederum von Jan Bang aufgegriffen und in elektronische Klänge umgesetzt werden, die ebenfalls in die Szenerie einfließen und Tanz und Musik weiter beeinflussen. Improvisation bestimmt das Gesamtkonzept, jede Vorführung lässt einen neuen Dialog zwischen Bewegung und Klang entstehen. Spannend!

× Erweitern Foto: Andreas Waldschütz

30.6. und 1.7. „With these Hands“, LAB, Schmidtstr. 12, Frankfurt, zu „With these Hands” wird am 2. und 3.7. ein kostenloser, zweistündiger Community Dance Workshop angeboten an dem Laien, Anfänger*innen und Fortgeschrittene teilnehmen können, www.dresdenfrankfurtdancecompany.com