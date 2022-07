Hannes Steinert: Cartoons und Comicbuch

Der 1954 in Stuttgart geborene Künstler und LGBTIQ*-Aktivist Hannes Steinert ist seiner Heimatstadt treugeblieben. Und hier stellt auch das (Schwarzwälder) Team der Galerie Bovistra seine Kunst aus.

Ein breit gefächerter und verschiedene Genres abdeckender Querschnitt der Arbeiten des ehemaligen Schülers von Rudolf Schoofs an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ist noch bis einschließlich 19. August in der Galerie in der Ludwigstraße 66 zu genießen – kichern ist erlaubt!