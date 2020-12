„Happy New Ears“ zum Beethovenjahr

× Erweitern Foto: Vincent Stefan Ensemble Modern

Das Frankfurter Ensemble Modern trotzt dem kulturkargen Winter mit einem "Happy New Ears"-Konzertstream aus dem Haus der Deutschen Ensemble Akademie, der vom 16.12. bis zum 16. Januar kostenlos abrufbar ist.

Auf dem Programm steht das 1969 entstandene Orchesterwerk „Ludwig van – Hommage an Beethoven“ des argentinisch-deutschen Komponisten Mauricio Kagel in einer arrangierten Fassung von Hermann Kretzschmar. Die musikalische Leitung hat David Niemann inne. Erhellende Einblicke in die Entstehung der halbstündigen Komposition gibt im Anschluss der Musikwissenschaftler Werner Klüppelholz.

Das „Happy New Ear“-Werkstattkonzert ist auf den Websites www.ensemble-modern.de und www.oper-frankfurt.de abrufbar.