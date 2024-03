Hedegger – das Gesamtkunstwerk

Seit 1991 gibt es den Showroom Hedegger in unmittelbarerer Nähe zum Willi-Brandt-Platz, mitten in Frankfurt. Josef Hedegger war damals schon seit 20 Jahren im Geschäft und galt bereits als Pionier mit seinem Konzept, Einbauschränke nach Maß zu fertigen. Im Verlauf der Jahre hat sich das familiengeführte Unternehmen kontinuierlich entwickelt und präsentiert sich heute mit Showrooms in Frankfurt und Wiesbaden als Gestalter von kompletten Raumkonzepten, bei denen alles auf Maß und individuellen Wunsch gefertigt werden kann: Angefangen bei den Möbeln, wie raffinierten Schranksystemen, Tischen, Stühlen, Sesseln, Couchen und Leuchten, über Schlaf-, Badezimmereinrichtungen, bis hin zur Gestaltung von Böden und Wänden. „Ein Gesamtkonzept im Bereich Wohnen aus einer Hand, bis ins kleinste Detail abgestimmt und mit dem eigenen Team geliefert und aufgebaut“, erklärt die Hedegger-Tochter und heutige Geschäftsführerin Jennifer Kaluzinski.

Als familiengeführtes Unternehmen legt Hedegger einen besonderen Schwerpunkt auf die persönliche Ebene. Das gilt nicht nur in der Beziehung zur Kundschaft, sondern auch für die Auswahl der Kooperationspartner. „Alle Hersteller, mit denen wir arbeiten, können ihre Möbel auf Kundenwunsch anfertigen“, erklärt Jennifer Kaluzinski weiter. „Meistens sind sie – genau wie wir – Familienunternehmen mit einer langen Tradition“.

Einen sehr guten Einblick in die Ideenvielfalt der Hedegger-Welt gibt der Frankfurter Showroom: Im Herbst vergangenen Jahres komplett kernsaniert präsentieren sich hier mit Tischen, Sitzmöbeln, Leuchten und DUXIANA-Betten Beispiele für edle Einrichtungen. Beeindruckend sind die Schranksysteme und Ideen für begehbare Kleiderschränke, die für jeden Bedarf technisch perfekt ausgestattet werden können – vom absenkbaren Spiegel im Frisiertisch über den integrierten „Refresh Butler“ zum Auffrischen von getragener Kleidung bis hin zu Uhrenbewegern oder raffiniert designten Hutablagen. Man kommt ins Staunen. Und mit Recht sagt Jennifer Kaluzinski: „Wir führen Möbel, die es sonst nirgendwo gibt“.

hedegger maßmöbel, Friedensstr. 1, Frankfurt-City und Wilhelmstr. 2 – 4, Wiesbaden-City, www.hedegger.de