Helau und Ahoi: Die tollen Tage kommen!

Fasching, Fastnacht, Helau und Ahoi: Vom 20. bis 25.2. sind die Narren los! Auch in der Community wird kräftig mitgemischt – checkt unsere Party-Tipps!

20. – 25.2. DONNERSTAG – DIENSTAG

FRANKFURT

Schwejk: Die Faschings-Zentrale

Foto: Miss Mary Fasching Schwejk

Linda und ihr Team laden von Weiberfasching bis Faschingsdienstag zum ausschweifenden Deko-, Kostüm- und Party-Rausch – hier boxt der Papst, die Kuh fliegt tief wie die Bierrosetten und die Tresenlampen schunkeln im Takt mit den feierfreudigen Gästen; sechs Tage närrisches Treiben am Stück – das schafft man nur im lustigen Schwejk! Zur Erholung bleibt die Bar an Aschermittwoch und Donnerstag geschlossen.

20. – 25.2., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, tägl. ab 16 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

21.2. FREITAG

FRANKFURT

Die Super Lucky’s Brothers

Foto: Miss Mary Fasching Luckys

Tina und das Team vom Lucky’s schmücken ihre Passagenbar mit wilder Faschingsdeko und vergessen dabei die eigenen Kostüme natürlich nicht – in diesem Jahr kommen die Jungs als „Super Lucky’s Brothers“ – stilecht!

21.2., Lucky’s, Große Friedbergerstr. 26, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/luckysFFM/

21.2. FREITAG

OFFENBACH

Offenbach: Mega Freitagsfasching

Foto: Jessi Schäfer Freitagsfasching Offenbach

Brasilianisch, urban und galaktisch: Das sind die Parameter, in denen sich der wilde Mega-Freitagsfasching in der Offenbacher Stadthalle bewegt. Als Einstimmung startet der Abend mit farbenprächtigen Federkostümen: Die „Carneval do Brasil“-Show bringt Samba-Flair, bevor Darth Vader und Chewbacca das Kommando übernehmen: Der Star Wars Kostüm-Club „Cantina Clan“ sammelt mit einer Charity Aktion für den Klimaschutz.

Die besten Kostüme des Abends werden von FFH-Darling Evren Gezer prämiert – es winken tolle Preise – und musikalisch sorgt die Urban Club Band aus dem Gibson Club für stilvollen Partyspaß mit Clubsounds, Hip Hop-, Soul- und Funk-Hits, und das Caroli DJ-Team aus der Batschkapp feiert mit Chart- und Partyhits der 80er, 90er und 00er Jahre. Oh what a Night!

21.2., Stadthalle, Waldstr. 312, Offenbach, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Tickets über www.FrankfurtTicket.de

21. – 26.2. DONNERSTAG – DIENSTAG

MANNHEIM

Fasching im Klatsch

Foto: Café Klatsch Fasching Cafe Klatsch

„Weil’s ääfach schää is“: Die Manneimer Fasnacht wird von Dolo und dem Team des Café Klatsch ausgiebig gefeiert – und zwar vom Weiberfasching bis zum Endspurt am Dienstag. Tipps: Am Sonntag lautet das Motto „Fummelball“ und der Rosenmontag ist erfahrungsgemäß der wildeste Tag der Saison! Monnem ahoi!

21. – 26.2., Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, 18 Uhr (Sonntag ab 16 Uhr), www.facebook.com/CafeKlatschMA/

21.2. FREITAG

KARBEN

Karben: Rosa Konfetti 2020

Foto: Matthias Kiefl Fasching Trash

Trude Trash, Rosa Rosetta Trash und Tante Gladice schweben mit ihrer Rosa Konfetti-Sause auf Wolke sieben: Das Motto ihrer Faschingsshow mit Party lautet wie ihr aktuelles Programm „Planet Tittania“. Neben jeder Menge intergalaktischer Bühnen-Specials sorgt die Helene Double Dance Show für schmissige Schlagersounds, bevor DJ HighKo den Partyballon steigen lässt. Natürlich sind Kostüme und Verkleidung auch beim Publikum mehr als erwünscht!

21.2., Saal „Bei Anna“, Christinenstr. 17, Karben, 20:11 (Einlass 19 Uhr), www.trash-girls.de

21.2. FREITAG

DARMSTADT

Schrill, Laut und fast nackt!

Foto: vielbunt Fasching Schrill und Laut

Natürlich lässt das Team der Darmstädter Schrill und Laut-Party die tollen Tage nicht vergehen, ohne der ganzen Narretei einen eigenen Stempel aufzusetzen. Gewohnt anzüglich lädt Zeremonienmeisterin Rosa Opossum zur „Fastnackt-Sitzung“: „Wir sind nicht in Kölle und auch nicht in Mainz. Dort hat man Kostüme, bei uns trägt man keins“. Damit wäre der Dresscode geklärt: Weniger ist mehr!

21.2., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 23 Uhr, www.facebook.com/schrillundlaut/

21. + 24.2. FREITAG + MONTAG

MAINZ

Bar jeder Sicht mit Luftschlangen

Foto: annca, pixabay.com, gemeinfrei Fasching Bar jeder Sicht

Die Bar jede Sicht mischt kräftig mit bei der Meenzer Fassenacht: Am 21.2. wird die Sitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ live auf der großen Leinwand übertragen – quasi als Warm-Up für die Funky Fastnacht der Warm ins Wochenende-Crew, die im Anschluss ab 23 Uhr im QKaff steigt.

Am Rosenmontag steht alles Kopf: Do waggelt de Dom und die Bar jeder Sicht feiert mit Gastgeberin Tamara den Rosenmontag ab 11:11 Uhr bis in die frühen Morgenstunden.

21. und 24.2., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20:15, Rosenmontag ab 11:11 Uhr, www.sichtbar-mainz.de

21.2. FREITAG

MAINZ

Funky Fastnacht

Foto: annca, pixabay.com, gemeinfrei Fasching Funky Fastnacht

Die Studi-Party „Warm ins Wochenende“ feiert in den Semesterferien nur einmal pro Monat; dafür gibt’s im Februar das beliebte „Funky Fastnacht“-Special mit dem DJ-Team Andy und Britta und knalliger Konfettistimmung!

21.2., QKaff,Johann-Joachim-Becherweg 5, Mainz, 23 Uhr, www.facebook.com/SchwulenreferatMainz/

22. – 26.2. SAMSTAG – MITTWOCH

FRANKFURT

Switch feiert Fasching

Foto: Miss Mary Fasching Switchboard

Das große Faschings-Rundumpaket gibt’s im Switchboard: Auftakt ist am Faschingssamstag mit dem Beat-Club-Special „Party, Konfetti und a Bützchen“ mit Cocktail-Bar und DJ (p)tom, der alle Beat-Club-Hits im Gepäck hat. Am Sonntag kann man am Cream-Team-Kuchenbüffet viele verschiedene leckere Faschingskreppel probieren.

Am Rosenmontag bleibt man tagsüber einfach im Schlafanzug, denn ab 19 Uhr startet die große Pyjama-Party samt Live-Auftritt des Trio Infernal mit der Grande Dame Daphne von S. und DJ Wileda Wischmopp, der Schlager-Hits im Gepäck hat. Für den Katzenjammer danach ist übrigens auch gesorgt: Am Aschermittwoch ist nämlich noch lange nicht alles vorbei, denn das Switch-Team lädt nach traditioneller Hausfrauenart zum Heringsessen.

22. – 24.2. und 26.2., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, www.switchboard-ffm.de

22.2. SAMSTAG

FRANKFURT

Karneval Party Night

DJ Steve K.

DJ Steve K schwingt Maske und Federboa zur lustigen Karnevals-Party im Comeback – natürlich gibt’s von ihm ein weiteres seiner euphorischen Dance-Sets, die er frisch gemixt unters Partyvolk bringt. Hands up in the Air!

22.2.,Comeback Bar Lounge, Alte Gasse 33, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/ComebackFFM/

22.2. SAMSTAG

WÜRZBURG

Würzburger Tuntenball

Foto: DJ Flori Würzburger Tuntenball

Die legendäre Würzburger Kultparty findet bereits zum 35. Mal statt – und natürlich wird im Jubeljahr besonders bunt gefeiert. Das Motto lautet „Er ist Sie, Sie ist Er, Wer ist Wer?“, und dazu passend führt Frau Schulz aus Frankfurt durchs Programm.

Die passenden Faschingsschlager und Dancehits steuert DJ Flori aus Berlin bei – und dann darf man sich auf ein feierwütiges, schrill verkleidetes Publikum und eine fulminante Kostümprämierung freuen!

22.2., Chambinzky Theater, Valentin-Becker-Str. 2, Würzburg, 20 Uhr, www.chambinzky.com

23.2. SONNTAG

FRANKFURT

De Zuch k

Foto: Marcus Riesterer, pixabay.com, gemeinfrei Fasching Zuch

Ganz traditionell ist der Sonntag der Tag des Frankfurter Fastnachtsumzugs. Den besten Blick auf Motivwagen und Bonbon-werfende Narrenkappenträger*innen hat man erfahrungsgemäß vom Birmingham Pub, an dem der Zug direkt vorbeiknattert. Praktischerweise wird man hier vom freundlichen Birmingham-Team bestens mit Getränken versorgt und kann sich sogar mit einem Imbiss stärken.

23.2., Birmingham Pub, Battonnstr. 50, Frankfurt, ab 13 Uhr

24.2. MONTAG

FRANKFURT

Regenbogensitzung

Foto: Sven Klügl Regenbogensitzung Bäppi

Da zucke die Tucke: Regenbogensitzungs-Präsidentin Bäppi lädt am Rosenmontag zur schrillen „Rainbow Horror Carnival Show“. Da es nur einen Sitzungstermin gibt, jetzt noch schnell Tickets sichern!

24.2.,Titus Forum im Nordwest-Zentrum, Walter-Möller-Platz 2, Frankfurt, www.regenbogensitzung.de