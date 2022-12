Hell leuchten die Sterne …

× Erweitern Foto: Enrico Sauda foto_sauda_2021_12_20_Lampenlädchen_5 Das alteingesessene Lampenstudio Barth in der Schneckenhofstraße feiert 25jähriges Bestehen. Das Bild zeigt Kathrin Barth.

… und besonders schön tun sie das in der Adventszeit: Die Herrnhuter Weihnachtssterne gehören zu den Winter-Klassikern – und das mit Tradition und Geschichte, denn sie stammen von der Herrnhuter Brüdergemeinde aus der Oberlausitz.

Der erste Stern mit der charakteristischen Zacken-Konstruktion wurde 1821 gebaut, Wie damals ist der Stern aus Papier und Karton in vielen Farben hergestellt, wird heute jedoch mit LEDs zum Leuchten gebracht – und für den Außenbereich gibt es ihn sogar aus Kunststoff. Erhältlich ist der Herrnhuter Weihnachtsstern in ausgewählten Geschäften – und da gehört in Frankfurt das Lampenschirmstudio Barth dazu.

Kathrin Barth ist für ihre ausgefallene Auswahl an Leuchten und vor allem ihre individuell handgefertigten Lampenschirme bekannt, die jede betagte Leuchte zu neuem Leben erweckt. Der Laden mit angeschlossener Werkstatt bietet außerdem eine Auswahl an Biedermeiermöbeln und modernen Wohnaccessoires – die perfekte Verknüpfung zwischen neu und alt! Zur Weihnachtszeit adventlich geschmückt ein feiner Ort für gelungene Einrichtungs-Inspirationen.

Lampenschirmstudio Barth, Schneckenhofstr. 15, Frankfurt, www.barth-lampen.de