Hellhörig: Klassik am Mittag

Foto: Bogdan Michael Kisch

Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester hat die Herbststaffel seiner Reihe „Hellhörig“ mit Konzerten am Mittag gestartet. Zwischen dem 10 Oktober und dem 7. November gibt es dienstags, mitten am Tag und mitten in der City, ein gut 45-minütiges klassisches Konzert in der Katharinenkirche, zu dem alle eingeladen sind. Der Eintritt ist frei, um Spenden für wohltätige Zwecke wird gebeten.

Thematisch stellen die Konzerte der „Hellhörig“-Herbst-Staffel an jedem Termin immer auch ein Werk einer Komponistin vor. Denn die sind in den Programmen der Konzerthäuser noch immer selten zu hören.

Am 31. Oktober werden das zum Beispiel Teil 1 und 2 der „Trois Pièces“ der französischen Komponistin Nadia Boulanger sein. Boulanger, Tochter einer musikalisch äußert aktiven Familie, schrieb 1913 das impressionistische Werk. Später widmete sie sich mehr der Musikpädagogik und der Verbreitung der musikalischen Werke ihrer Schwester Lili Boulanger.

Am 7. November steht Emilie Mayer im Fokus. Die Komponistin galt in ihrer Zeit (1818 – 1883) als „weiblicher Beethoven“ und komponierte in ihr Wahlheimat Berlin viele Werke. Genau wie Nadia Boulanger im Paris pflegte auch Emilie Mayer in Berlin einen künstlerischen Salon. Bei „Hellhörig“ werden Ausschnitte ihres Streichquartetts in A-Dur gespielt.

Das Frankfurter Opern- und Museumorchester ist das Orchester der Stadt Frankfurt und tritt sowohl als Orchester der Oper Frankfurt als auch im Rahmen der Museumskonzerte in der Alten Oper auf.

Die Reihe „Hellhörig“ wird vom Orchester selbst organisiert. Die Spenden, die „Hellhörig“ in dieser Staffel sammelt, gehen zu Gunsten des „Archiv Frau & Musik“. Das Frankfurter „Archiv Frau & Musik“ dokumentiert seit 40 Jahren Frauenmusikgeschichte und fördert musikschaffende Frauen. Das Archiv ist eine der weltweit größten internationalen Forschungseinrichtungen auf seinem Gebiet.

31.10. und 7.11., Katharinenkirche, An der Hauptwache (Zeil 131), 13:15 Uhr, www.museumsorchester.de