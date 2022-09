Herbst-Pride in Hanau

× Erweitern Foto: bjö Impression vom ersten CSD in Hanau 2019

Sie haben’s geschafft: Trotz coronabedingt erschwerter Vereinsarbeit und der Absage des ursprünglich für Ende Juni geplanten CSD Hanau hat das Team in diesem Jahr doch noch einen CSD auf die Beine gestellt, der vom 16. bis 18. September in Hanau als „Herbst-Pride“ steigt.

Foto: bjö Impression vom ersten CSD in Hanau 2019

Der Herbst-Pride soll vor allem eins zeigen: Den Zusammenhalt in der queeren Community als offener und zugleich sicherer Ort, an dem sich alle Menschen wohlfühlen.

„Dazu gehört es, gegen Queer*feindlichkeit einzustehen und Rassismus, Diskriminierung sowie Ausgrenzung innerhalb und außerhalb der Community entschieden entgegenzutreten“, so der Verein in seinem Statement.

Der Herbst-Pride startet am Freitagabend mit einem Sektempfang und politisch-kulturellem Programm mit Musik, Vorträgen, Diskussionen und Comedy im großen Saal der Alten Johanniskirche. Am Samstag startet die Fuß-Demo um 15 Uhr am Hanauer Hauptbahnhof mit ihrem Zug durch die Innenstadt bis zur Alten Johanniskirche; dort beginnt um 16:30 Uhr auf dem Ajoki-Campus das Straßenfest.

× Erweitern Foto: bjö CSD Hanau Impression vom ersten CSD in Hanau 2019

Zum Ausklang des Tages steigt in der Ajoki-Campus-Eventlocation die Herbst-Pride-Party. Am Sonntag gibt’s beim Regenbogenbrunch auf dem Ajoki-Campus ein abschließendes Treffen zum Ausklang des Herbst-Pride. Applaus schon vorab für das Orga-Team!

16. – 18.9., Herbst-Pride Hanau, www.csdhanau.de