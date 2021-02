Hessen unterstützt internationale Präventionsziele

× Erweitern Foto: Klaus Nielsen, pexels.com, gemeinfrei Prävention

95-95-95-0 – das ist der internationale Zielcode des Aids-Programms der Vereinten Nationen UNAIDS: Bis zum Jahr 2030 sollen weltweit 95 Prozent der Menschen, die mit HIV leben, auch über eine Diagnose ihrer Infektion verfügen, 95 Prozent der Infizierten sollen Zugang zur HIV-Therapie erhalten und davon 95 Prozent erfolgreich behandelt werden.

Die Null steht für „Null Diskriminierung“ – die Grundvoraussetzung für das Erreichen der anderen Ziele; denn nur wer sicher gehen kann, von staatlichen Stellen, im Gesundheitswesen, im Job wie im privaten Leben nicht benachteiligt und nicht ausgegrenzt zu werden, kann Test und Behandlung leichter in Anspruch nehmen.

Auf Antrag der regierenden Parteien CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützt nun auch Hessen diese Präventionsziele.

Dabei steht Hessen mit den bestehenden Präventionsprogrammen bereits gut da: Nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts RKI haben Ende 2019 rund 89 Prozent der von HIV Betroffenen auch eine entsprechende Diagnose ihrer Krankheit erhalten, um damit in die Behandlung zu starten.

Das hessische Präventionsprogramm umfasst neben Beratung zu STIs und Safer Sex, vielfältigen und vor allem niedrigschwelligen öffentlichen Testangeboten auch die Förderung der Heimtests sowie unter gewissen Voraussetzungen die Anwendung der PrEP.

Damit sieht man sich auf dem richtigen Weg:

„Damit wir in Hessen die Präventionsziele gut erreichen können, ist es wichtig, an den Grundsätzen der HIV-Prävention festzuhalten. Die angehörigen der Hauptbetroffenengruppen in ihren Selbstsorgekonzepten zu unterstützen und ihre Autonomie zu achten, und Diskriminierung der Menschen, die mit HIV leben, abzubauen“, meint Achim Teipelke in seiner Funktion als Mitglied im Landesvorstand der AIDS-Hilfe Hessen. „Auch muss das vorhandene Netzwerk der Bratungsstellen langfristig finanziell abgesichert werden, damit flächendeckend Unterstützung in Anspruch genommen werden kann und Kompetenz erhalten bleibt“, so Teipelke weiter.

Um die hessischen Zahlen dem internationalen UNAIDS-Ziel noch näher zu bringen, hat die AIDS-Hilfe Hessen mit Unterstützung des Landes eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die unter anderem klären soll, welche Hürden bestehen, entsprechende Testangebote in Anspruch zu nehmen. Der Fokus liegt dabei auf Menschen in sogenannten „besonderen Lebenssituationen“ – ohne Versicherungsschutz, in Haft lebend oder Drogenkonsument*innen. Die Untersuchung soll im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

www.aids-hilfe-hessen.de