Hilton: Chillen mit Park-Blick

× Erweitern Foto: Claudia Simchen für Hilton Frankfurt City Centre „Hilton-Sommerterrasse-1“

Pünktlich zum Start in die warme Jahreszeit hat das Hilton City Centre wieder den „Wegbierkiosk“ auf seiner Außenterrasse eröffnet. Von der Terrasse hat man einen schönen Blick in die Grünanlage mit ihren hohen Bäumen und auf das romantische Nebbiensche Gartenhaus mit seiner Galerie, im Hintergrund plätschert leise der Albert-Mangelsdorff-Weiher. Gut für einen entspannten Feierabenddrink, denn an der Theke des hübschen Holzkiosks werden erfrischende Drinks wie „FXXXXFXXXXR Helles“ oder „FXXXXFXXXXR Buntes“ der Frankfurter Brauunion, coole Sommercocktails oder Milkshakes serviert.

× Erweitern Foto: Claudia Simchen für Hilton Frankfurt City Centre „Hilton-Sommerterrasse-2“

Für den kleinen Hunger steht das Hotdogbike bereit und versorgt die Gäste mit heißer Wurst in soften Brötchen. Natürlich kann man in der urban-romantischen Atmosphäre der Hilton Sommerterrasse auch des Dining-Angebot der Hilton-Restaurants genießen. Ab Juni wird auf der Terrasse sogar ein wöchentliches BBQ angeboten und während der EURO24-Wochen man hier die Spiele der Fußball-Europameisterschaft verfolgen. Die Hilton-Terrasse wird Ende Juli / Anfang August außerdem wieder zum Schauplatz der CSD-Warm-up-Party.

× Erweitern Foto: Claudia Simchen für Hilton Frankfurt City Centre „Hilton-Sommerterrasse-3“

Tipp: Obwohl der Zugang zur Terrasse direkt aus der Grünanlage möglich ist, sollte man sich – für ein besonders urbanes Erlebnis – den Hilton-Haupteingang an der Hochstraße samt Gang durch das beeindruckende Atrium nicht nehmen lassen.

Hilton Frankfurt City Centre, Hochstr. 4, Frankfurt, www.frankfurt.hilton.com