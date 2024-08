× Erweitern Foto: Claudia Simchen für Hilton „CSD-Hilton“

Das Hilton Frankfurt City Centre ist nicht nur offizielles Partnerhotel des CSD Frankfurt, sondern lädt am Demo-Samstag vor dem Hotel-Haupteingang an der Hochstraße wieder zur CSD Chill-out Zone inklusive Bar und DJ. Von hier aus kann man – sofern man nicht selbst mitläuft – die Demo beobachten, die direkt am Hotel vorbeizieht.

10.8., Hilton Frankfurt City Centre, Hochstr. 4, Frankfurt, CSD Chill-out ab 11 Uhr, www.frankfurt.hilton.com