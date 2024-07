Hilton: CSD Warm-up im Grünen

Wie jedes Jahr engagiert sich das Team des Hilton Frankfurt City Center mit Chef Marc Snijders auch beim CSD Frankfurt: zum einen als Partnerhotel, aber auch mit zwei Special Events. Am 25. Juli steigt auf der Hotel-Terrasse der offizielle CSD-Frankfurt-Warm-up mit coolen Drinks, BBQ und DJ-Sounds zum stimmungsvollen Einläuten der Pride-Saison. Der Außenterrasse des Hilton Frankfurt City Centre gelingt das Kunststück, mitten in der Stadt zu sein und trotzdem den Innenstadttrubel auszublenden: Die Terrasse liegt auf der Rückseite des Hotels zur Grünanlage hin und bietet urbanes Parkfeeling mit viel Grün und mit dem im Hintergrund plätschernden Albert-Mangelsdorff-Weiher. Der „Wegbierkiosk“ versorgt die Gäste mit erfrischenden Drinks vom herzhaften Bier über Cocktails bis zum Milchshake, dazu gibt’s kleine Snacks und herzhaftes vom BBQ-Grill. Zur CSD-Demo am 8. August lädt das Hilton außerdem zur Chill-Out-Zone auf der Vorderseite des Hotels – denn hier zieht die Demo vorbei.

25.7., CSD-Warm-up auf der Terrasse, Hilton Frankfurt City Centre, Hochstr. 4 (Zugang zur Terrasse auch durch die Grünanalage), 19 Uhr, www.frankfurt.hilton.com