Hinter den Kulissen: Meisterkurs mit Brigitte Fassbaender

Jeden Freitag präsentiert die Oper Frankfurt in ihrer Streaming-Reihe „Bühne frei!“ Solisten- und Ensemblekonzerte sowie Kammermusikprogramme. Wer sich für die künstlerische Arbeit abseits der Bühne oder des Konzertpodiums interessiert, wird am 18. Februar fündig: Im Meisterkurs teilt Kammersängerin Brigitte Fassbaender ihr Wissen mit den Stipendiat*innen des Opernstudios.

Die theoretische und praktische Arbeit mit erfahrenen Dozent*innen ist für junge Sänger*innen gerade in der jetzigen Zeit wichtig, in der Erfahrung eben nicht durch die Mitwirkung im regulären Theaterbetrieb gesammelt werden kann. Solche Meisterkurse finden gewöhnlich in kleinem Rahmen statt; die Oper Frankfurt aber gewährt einen exklusiven Blick durchs Schlüsselloch und zeigt Ausschnitte des letzten Kurses von Ende Januar. Wem das zu spräde klingt, lässt sich schnell eines Besseren belehren: Brigitte Fassbaender schöpft auf charmante Weise aus ihrem reichen Erfahrungsschatz als international erfolgreiche Sängerin und Pädagogin.

I n einer intensiven Arbeitssituation erleben wir Sporanistin Ekin Su Paker, Mezzosopranistin Marvic Monreal und Bassbariton Gabriel Rollinson; am Klavier begleiten Michał Goławski und Felice Venanzoni den Kurs, moderiert wird der Stream von Dramaturgin Mareike Wink. Der Zugang zum Livestream und das spätere Abrufen des Videos ist wie immer kostenfrei.

18.2., Livestream, 19:30 Uhr, kostenfreier Zugang auf der Website der Oper Frankfurt, als Live-Event auf dem Facebook- und YouTube-Kanal der Oper; die Aufzeichnung ist ab einem späteren Zeitpunkt auf allen Kanälen abrufbar.