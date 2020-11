HIV und STIs selbst testen

× Erweitern Foto: Süd Apotheke/DAZ Nico Kraft

Vor gut einem Jahr kamen HIV-Selbsttests auf den Markt. Grund genug, noch einmal über diese zusätzliche Testmöglichkeit zu sprechen, die je nach Art des gewählten Testkits auch andere STIs nachweisen kann. Wir haben dies mit Apotheker Nico Kraft von der Südapotheke, einer der Frankfurter HIV-Schwerpunkt-Apotheken, getan.

In welchen Fällen macht ein Heimtest Sinn, wann sollte man besser eine entsprechende Teststelle aufsuchen?

Prinzipiell kann ein Heimtest eine weitere Möglichkeit sein, sich testen zu lassen, besonders für Menschen die von den bisherigen Testmöglichkeiten nicht erreicht beziehungsweise keinen Gebrauch gemacht haben. Ein Test kann bei allen Personen sinnvoll sein, die einen Risikokontakt hatten – zum Beispiel nach „riskantem“ ungeschütztem Geschlechtsverkehr, bei Sexarbeitern oder bei Konsumenten, die sich Spritzen teilen. Die in Apotheken erhältlichen Tests bieten eine sehr gute Testgenauigkeit, doch leider kann es vorkommen, dass HIV-Negative fälschlicherweise einen positiven Test erhalten. Daher gilt es, auf jeden Fall nach einem positiven Ergebnis eine Kontrolle bei einem Arzt durchzuführen.

Für welchen Zeitraum nach einem Risikokontakt liefert der Test Ergebnisse?

Die aktuellen Tests gehören der sogenannten vierten Generation an und benötigen mindestens vier Wochen, um eine vorausgegangene Infektion nachweisen zu können. In der Zeit dazwischen spricht man von der „Diagnostischen Lücke“; hier hat der Körper nach der Infektion noch nicht genügend Antikörper gebildet, um einen positiven Test auszulösen. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte er aber erst nach 12 Wochen durchgeführt werden, da man sich dann ganz sicher sein kann.

× Erweitern Foto: kropekk_pl, pixabay.com, gemeinfrei HIV-Heimtest

Was ist der Unterschied zwischen einem Heimtest und einem HIV-Einsendetest?

Wie der Name vermuten lässt, wird der Einsendetest per Post versendet. Nach der Durchführung schickt man den Test an ein zertifiziertes Labor. Das Ergebnis wird über SMS oder E-Mail mitgeteilt. Der Vorteil dieser Tests liegt ganz klar im Umfang: Bei S.A.M. Health zum Beispiel, der unter anderem durch die Deutsche AIDS-Hilfe initiiert wurde und auch bei den lokalen AIDS-Hilfen erhältlich ist, wird nicht nur auf HIV sondern auch auf Chlamydien, Tripper und Syphillis getestet. Der Gang über das Labor dauert aber länger. In der Regel sollte das Ergebnis dann nach einer Woche vorliegen.

Wird man mit einem eventuellen positiven Ergebnis nicht allein gelassen?

Das ist natürlich bei einem Heimtest immer die Gefahr. Aber dies sollte auf keinen Fall der Fall sein! Gerade die auf HIV spezialisierte Apotheke vor Ort stellt ein niederschwelliges Angebot für alle Menschen dar, die sich unwohl dabei fühlen, gleich zum Arzt zu gehen. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich auch die Beratungen der AIDS-Hilfen. Auch die kennen sich mit den Schnelltests sehr gut aus. Allerdings ist es natürlich richtig, dass dies der größte Nachtteil der Heimtests ist, da man im ersten Moment meist wirklich alleine das Ergebnis bekommt und danach eventuell aktiv nach Hilfe suchen muss.

Würden Sie die Heimtests als geeignete Ergänzung zu den bereits bestehenden Testmöglichkeiten sehen?

Der HIV-Selbsttest ist eine gute Möglichkeit die Infektion bei Menschen nachzuweisen, die zu viel Angst vor einem Gang zum Arzt haben oder keinen Zugang zu den alternativen Testmöglichkeiten haben. Die Durchführung in einer vertrauten Umgebung, vielleicht mit einem guten Freund oder einer Freundin, sowie die einfache Beschaffung bieten für diese Menschen einen hohen Anreiz, sich testen zu lassen. Natürlich sollte immer eine umfangreiche Beratung erfolgen, um auf die Möglichkeit falsch positiver Tests hinzuweisen oder um eine Kurzschlussreaktion nach einem positiven Test zu verhindern.

Die Liberalisierung des Marktes gibt den öffentlichen Apotheken hier die Möglichkeit, sich als kompetenter Partner zu etablieren. Gerade bei der Beschaffung können wir auf hochqualitative und zuverlässige Tests setzen und uns von unseriösen Angeboten bei Online-Händlern absetzen, bei denen teilweise nicht einmal deutsche Bedienungsanleitungen beiliegen.

Im Hinblick auf die 90-90-90-Ziele der WHO (90% aller Infizierten sollen von ihrer Infektion wissen, 90% sollen eine Therapie erhalten und 90% sollen unter der Nachweisgrenze liegen) kann so ein Selbsttest in meinen Augen zum Erreichen dieser Ziele beitragen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die vielfältigen Testmöglichkeiten nutzen können um alle betroffenen Menschen anzusprechen und in Zukunft effektiv die Ausbreitung von HIV zu verhindern.

