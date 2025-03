Hollywood Tramp Goes Gaga

× Erweitern Foto: The Hollywood Tramp

Here He Goes Again: Der in Hamburg lebende Berry alias The Hollywood Tramp ist inzwischen Stammgast in Frankfurts queerer Partyszene.

Pop-Diven wie Beyoncé oder Lady Gaga sind seine Leidenschaft – und weil die Gaga am 22. März ihr neues Oeuvre „Mayhem“ veröffentlicht, schmeißt Hollywood Tramp im Karlson die passende „Gaga Club Night“-Party.

Auf dem Mainfloor laufen alle Gaga-Hits von „Pokerface“ und „Bad Romance“ über „Rain On Me“ bis zu den brandneuen Tracks aus dem „Mayhem“-Album.

Auf dem Basement-Floor gibt’s massig Queer-Pop von DJ U-GO-BOY. Pop-Non-Stop – das Motto des Abends!

22.3., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 23 Uhr, www.instagram.com/puregayclubbing