Holocaust-Gedenktag in Frankfurt

Die Regenbogencrew lädt am 26. Januar anlässlich des jährlichen Gedenktags an die Befreiung des KZ Auschwitz zu einer Veranstaltung in der Katharinenkirche und einem Gedenklauf durch die Frankfurter Innenstadt.

In den vergangenen Jahren standen dabei immer bestimmte Opfergruppen im Fokus – in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Gedenken selbst.

Dr. Frank Nonnemacher, ein ehemaliger Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften und der Politischen Bildung an der Goethe Uni, wird in einem Vortrag die Entwicklung von den Verbrechen während des Nationalsozialismus bis zur heutigen Erinnerungskultur beschreiben.

„Am Anfang stand das Leugnen, Verdrängen und Bagatellisieren“, erklärt Nonnemacher. „Manche Opfer wurden lange nicht als solche anerkannt, ja sogar bewusst ignoriert“, so Nonnenmacher; wie die sogenannten „Asozialen“ und „Berufsverbrecher“, die vom Bundestag erst 2020 offiziell als Opfergruppe anerkannt wurden.

„Schwuler Sex wurde erst 1994 vollständig entkriminalisiert. Daher gab es lange kein Bewusstsein dafür, dass es Unrecht war, Männer liebende Männer zu verfolgen oder in Konzentrationslager zu internieren“, ergänzt René Kreibich, Mitglied im Vorstand der AHF.

Wie Jugendliche und junge Erwachsene heute auf die NS-Zeit blicken, wird Laurenz Aller in einem Referat vortragen. „Meine Generation kennt die deutsche Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 nur aus Büchern, Reportagen und Filmen“, sagt der Frankfurter Stadtschulsprecher. „Wir müssen das Unfassbare für uns neu begreifbar machen, um unserer Verantwortung für die Zukunft gerecht werden zu können“.

Die hessische Ministerin für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales Heike Hofmann wird ein Grußwort sprechen.

Im Anschluss an die Veranstaltung in der Katharinenkirche gibt es einen Gedenklauf zur Gedenkstätte Neuer Börneplatz.

26.1., Katharinenkirche, An der Hauptwache 1, Frankfurt, 17 Uhr, www.ah-frankfurt.de