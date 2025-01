Holocaust-Gedenktag in Mainz

× Erweitern Foto: Queer Code ZerbrocheneVerbindungen Grafik zur Ausstellung „Zerbrochene Verbindungen – Ravensbrück“

Am bundesweiten Holocaust-Gedenktag wird in Mainz auch der queeren Opfer von staatlicher Gewalt und Verfolgung in der NS-Zeit gedacht. Treff ist an der LSBTIQ-Gedenkstele am Ernst-Ludwig-Platz Die Veranstaltung soll auch ein Zeichen setzen, dass die Bedrohung unserer demokratischen Rechte nach wie vor existiert und dass queere Menschen noch immer nicht als gleichwertig anerkannt werden und gleichberechtigt sind.

Weitere Tipps zum Thema:

Im Mainzer „Haus des Erinnerns für Demokratie und Akzeptanz“ ist vom 28. Januar bis zum 15. Februar die Ausstellung „Zerbrochene Verbindungen – Ravensbrück“ des französischen Kollektivs „Queer Code“ gezeigt. Seit 2015 untersucht die Gruppe explizit die Verfolgung von Lesben und frauenliebenden Frauen* im Nationalsozialismus – ein bislang oftmals blinder Fleck in der historischen Aufarbeitung. Die Kuratorin der Ausstellung Isabelle Sentis ist am 29. Januar zu Gast in der Bar jeder Sicht und wird über die Ausstellung und ihre. Arbeit berichten.

27.1., Holocaust-Gedenktag, LSBTIQ-Gedenkstele, Ernst-Ludwig-Platz, Mainz, 18 Uhr

29.1., Isabelle Sentis von „Code Queer“, Bar jeder Sicht, 19 Uhr, www.barjedersicht.de, www.queercode.net