× Erweitern Foto: Kinothek Asta Nielsen Szenenbild aus „Freundinnenfest“, BRD 1982, Regie: Regina Ulwer

Der „Home Movie Day“ ist eine weltweite Initiative zur Bewahrung von Amateurfilmen; denn diese vermeintlich „privaten Filmchen“ auf Super-8 oder Videotape sind wahre Zeitdokument-Schätze, denn sie beinhalten viel Historisches und liefern oftmals im Subtext eine Fülle von Informationen über das alltägliche Leben, das Lebensgefühl einer bestimmten Zeit – und natürlich auch viel über queere Historie.

Die Kinothek Asta Nielsen hat dies erkannt und nimmt regelmäßig am Home Movie Day teil. Dabei lädt der Verein dazu ein, privates Filmmaterial mitzubringen und in den Räumen der Kinothek zu sichten; insbesondere Material von oder über queere Personen sind in diesem Jahr von besonderem Interesse.

Am 1. Februar können zwischen 12 und 17 Uhr Super-8-, Normal-8- oder 16-mm-Filme mitgebracht werden; zum ersten Mal in Kooperation mit dem Historischen Museum Frankfurt auch alle gängigen Kassettenformate wie VHS oder MiniDV.

Das Historische Museum bietet im Rahmen seiner aktuellen Ausstellung „Zeitzeugenschaft – ein Erinnerungslabor“ noch bis 25. Mai die Möglichkeit, Filmmaterial zu digitalisieren (Anmeldung über stadtlabor@historisches-museum-frankfurt.de.

Ab 19 Uhr wird in der Kinothek ein Filmprogramm mit ausgewählten Schätzen des Home Movie Day 2025 gezeigt.

Natürlich gibt es auch beim Home Movie Day in der Kinothek Asta Nielsen Profi-Beratung zur geeigneten Aufbewahrung und Archivierung des oftmals fragilen Filmmaterials; bevor Filme im Schuhkarton in der Abstellkammer verrotten, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, Filme im Archiv der Kinothek Asta Nielsen professionell zu hinterlegen – natürlich bei vollem Zugriffsrecht.

Wer Filme mitbringen möchte, kann sich vorab über die E-Mail-Adresse deinhart@kinothek-asta-nielsen.de anmelden, oder einfach spontan vorbeikommen.

Der Verein Kinothek Asta Nielsen setzt sich seit 1999 für die Wiederentdeckung, Archivierung und Präsentation der Filmarbeit der neueren Frauenbewegung ein, sammelt in diesem Zusammenhang aber auch queere Filme jeglicher Regenbogenschattierung.

1.2., Home Movie Day in der Kinothek Asta Nielsen, Stiftstr. 2, Frankfurt, 12 bis 17 Uhr; öffentliche Vorführung ausgewählter Amateurfilme ab 19 Uhr, kinothek-asta-nielsen.de

Anmeldung über deinhart@kinothek-asta-nielsen.de