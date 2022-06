„Homologie“ – Comedy eduGAYtion

Mit „Homologie“ hat der Kabarettist und Theaterpädagoge Timo Schweitzer eine Comedy-Show entwickelt, mit der er bereits seit 2016 als sympathischer Aushilfslehrer Malte Anders vor Ort Schüler*innen ab der 8. Jahrgangsstufe humorvolle Einblicke in das Thema Homosexualität und die Normalität des Andersseins ermöglicht.

In der 90-minütigen Show vermittelt er Hintergrundwissen über sexuelle Vielfalt, Toleranz, Diskriminierung und Mobbing und erreicht die Schüler*innen damit auf Augenhöhe. Authentisch, ernst, offen und dennoch mit viel Witz nimmt er sich den Fragen und Kommentaren seiner jungen Zuschauer*innen an und demonstriert auf der Bühne, wie man mit Hass und Ablehnung umgeht. Eine multimediale, interaktive Show, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln zeigt, wie wichtig gegenseitiger Respekt ist. Lehrkräfte erhalten zudem umfassendes Unterrichtsmaterial, das weitere Bereiche sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aufgreift, um die Themen ausführlich behandeln zu können.

Zur kostenlosen Sichtungsveranstaltung sind Lehrkräfte und Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen, Schüler*innen jeglichen Alters und alle an queerer Bildungsarbeit Interessierten eingeladen. Die Veranstaltung wird ermöglicht durch die „PROUD ALLIES FOR ALL" Kampagne von NYX Professional MakeUp & CSD Deutschland e.V.