Homologie jetzt auch als Homo-Schooling

Der Kabarettist und Theaterpädagoge Timo Becker kommt alias Malte Anders mit seinem Schüler-Programm „Homologie“ jetzt auch virtuell in die Klassenzimmer.

Aus Home-Schooling wird „Homo-Schooling“, wenn Malte Anders seine unterhaltsamen wie lehrreichen Programme als Live-Stream für Schulen anbietet. Schulklassen können „Homologie“ als online-Veranstaltung buchen, gesendet wird dann live aus dem Theater Alte Brücke in Sachsenhausen. Die Schüler*innen schalten sich dazu und können per Chat Fragen rund um LSBTIQ*-Themen stellen.

Die Fragerunde erfolgt bei den Live-Shows via anonymer Zettelpost und wird gerne und rege genutzt: „Da ist alles dabei: von „Willst du heiraten“ bis zu „Ich bring dich um, du schwule Sau““, berichtet Timo Becker. „Meine Lieblingsfrage ist aber nach wie vor: „Ist homogenisierte Milch von schwulen Kühen?““.

Das Programm „Homologie“ erklärt auf unterhaltsame Weise, was Homosexualität ist, aber auch was man unter Bisexualität oder Trans*gender versteht und räumt damit bei Schüler*innen mit hartnäckigen Vorurteilen zu LSBTIQ*-Themen auf. „Lachen ist eine großartige Form, um miteinander Vorurteile in Frage zu stellen“ ergänzt Timo Becker. „Wir hatten jetzt schon ein paar der Online-Veranstaltungen und hoffen natürlich, dass unser Angebot über die nächsten Monate hilft, falls es wieder zum Shutdown kommt“. Neben „Homologie“ gibt es übrigens auch ein spezielles LSBTIQ*-Programm für Grundschulklassen („GALAKTO-logisch“) sowie „Extrem Anders“, das sich mit Rassismus, Mobbing, Homophobie und Demokratieverständnis auseinandersetzt.

Infos zu den Schulstücken von Timo Becker alias Malte Anders über www.art-q.net