Homonale 2025

Das queere Filmfest in Wiesbaden feiert im Januar sein 25. Jubiläum. Vom 24. bis 27. Januar gibt‘s wieder eine feine Auswahl aktueller Filme, die das gesamte Regenbogenspektrum abdeckt.

Unsere Tipps:

Ein Wiedersehen gibt es mit dem hochgelobten und preisgekrönten schwulen Liebes-Mystery-Drama „All Of Us Strangers“ von Regisseur Andrew Haigh: Der Londoner Autor Adam wird von Tagträumen und Visionen verfolgt. Bei einem seltsamen Treffen lernt er seinen Nachbarn Harry kennen; zwischen den beiden entwickelt sich eine leidenschaftliche Affaire. Als Adam, der an einem Buch über sein Leben arbeitet, zusammen mit Harry eine Reise in seinen Heimatort unternimmt, wird alles noch unwirklicher: Dort scheint die Zeit stillzustehen. Selbst Adams Eltern, die vor 30 Jahren gestorben sind, sind wieder da. Verliert Adam den Bezug zur Realität – oder löst sich endlich sein Trauma? (24.1., 17 Uhr)

Ungewöhnlich ist die georgisch-deutsche Koproduktion „Gondola“, in der eine altmodische Seilbahn eine „tragende Rolle“ spielt. Die Schaffnerinnen Nino und Iva begegnen sich tagtäglich im Halbstundentakt – das ist der Beginn einer romantischen Liebesaffäre. Regisseur Veit Helmer verzichtet in seiner Komödie komplett auf Dialoge – allein die Körpersprache der Darsteller*innen, sorgfältig arrangierte Bilder und eindrucksvolles Sounddesign erzählen die Romanze. (24.1., 20 Uhr)

Eine moderne, lesbische Variante des beliebten „Romeo & Julia“-Stoffs bringt „Besties“ von Marion Desseigne Ravel: Nedjma gehört zu einer Mädchen-Clique, die durch die Straßen eines Pariser Vorortes zieht. Die Gang ist Nedjmas zweite Familie. Als sie sich in Zina, die Neue aus der Nachbarschaft, verliebt, kommt sie in Gewissenskonflikte: Denn Zina gehört zu einer anderen, verfeindeten Clique. (24.1., 22 Uhr)

„Crossing“ von Regisseur Levan Akin („Als wir tanzten“) ist ein georgisch-türkisches Roadmovie: Die pensionierte Lia aus Georgien und der perspektivlose Jugendliche Achi machen sich auf die Suche nach Lias verschwundener Nichte Tekla. In Istanbul treffen die beiden die Anwältin Evrim, die sich für Trans-Menschen engagiert. In kleinen Gassen und Hinterhöfen finden Lia und Achi ein verborgenes Netz von Solidarität und Menschlichkeit. (25.1., 17:30 Uhr)

Mikko Mäkelä behandelt in seinem Film „Sebastian“ ein Tabuthema: Der junge Max veröffentlicht für ein Londoner Literaturmagazin Kurzgeschichten mit prickelndem Inhalt: In die literarische Arbeit fließen immer wieder seine Erfahrungen als Escort-Twink „Sebastian“ ein. Max selbst sieht seine Sexarbeit als bloßes Werkzeug, um seiner literarischen Arbeit eine authentische Basis zu geben. Während er versucht, sein Doppelleben geheim zu halten, muss er sich jedoch eingestehen, dass ihm die Rolle des Sexworkers doch mehr bedeutet als er sich zuerst eingestehen will. (25.1., 20 Uhr)

Eine romantische, lesbische Komödie ist „What A Feeling“ mit Caroline Peters (unter anderem bekannt aus der TV-Serie „Mord mit Aussicht“) und Proschat Madani und den Hauptrollen: Als Marie ganz unvermittelt von ihrem Mann mitgeteilt bekommt, dass er sich von ihr trennen will, nimmt die Wiener Ärztin erstmal einen tiefen Schluck aus ihrem Rotweinglas und flüchtet dann in eine Lesbenbar. Dort lernt sie die bindungsscheue Fa kennen, mit der sie zecht und irgendwie die Nacht verbringt. Aber haben sie auch …? (26.1., 18 Uhr)

Elliott Page spielt die Hauptrolle in Dominic Savages „Close To You“: Sam lebt in Toronto und hat seit seiner Transition seine Eltern nicht mehr gesehen. Anlässlich des Geburtstags seines Vaters kommt Sam nach vier Jahren zum ersten Mal wieder zurück in seinen Heimatort und muss ich dort der Vergangenheit stellen. Der Abschied damals verlief nicht gut und Sam hat Angst vor dem Wiedersehen. Neben seinen Eltern ist da auch die ehemalige Highschool-Freundin Katherine, die ihre eigene Geschichte verarbeiten muss und für Sam immer noch tiefe Gefühle hegt. (26.1., 20 Uhr).

24. – 27.1., Homonale 2025, Caligari Filmbühne, Marktplatz 9, Wiesbaden, www.homonale.de