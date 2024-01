Homonale Filmfest

× Erweitern Foto: SBS Production Passages Franz Rogowski in „Passages“

Bunt wie das Leben: Die sorgfältig ausgewählten 11 Filme des Wiesbadener Queer Filmfestivals spiegeln einen großen Teil queerer Lebenswirklichkeiten wider. Die oftmals unvorhergesehenen Wege von Liebe und Begehren erforscht der Spielfilm „Passages“: Eigentlich sind Tomas und Martin seit Jahren ein glückliches Paar. Als Tomas zufällig die Lehrerin Agathe kennenlernt, beginnen die beiden eine stürmische Affäre. Was wird nun aus der schwulen Beziehung? Im Chaos der Gefühle spielen Franz Rogowski (Tomas), Ben Whishaw (Martin) und Adèle Exarchopoulos (Agathe).

× Erweitern Foto: SBS Production Passages Franz Rogowski und Ben Whishaw in „Passages“

Etwas unbeachtet war bisher der wunderbare Film „Das Blau des Kaftans“: Halim und seine Frau Mina betreiben eine Kaftan-Schneiderei in der Medina im marokkanischen Salé. Das Paar hat ein Geheimnis: Halim ist eigentlich schwul. Als Mina erkrankt, kommt Lehrling Youssef in die Werkstatt, der Halims lang verdrängtes Begehren weckt. Zum Glück erkennt der sensible Youssef das fragile Beziehungsgeflecht und nimmt unauffällig seinen Platz ein.

× Erweitern Foto: Arsenal Film DasBlauDesKaftas Das Blau des Kaftans

Viel Coming-of-Age wird zu sehen sein: Im Österreichischen Film „Breaking The Ice“ fasst die junge Eishockeyspielerin Mira den Entschluss, endlich ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen – zusammen mit Teresa, der neuen im Team, und mit Miras lange verschollenen Bruder Paul.

Video:

Im polnischen „Elefant“ soll Bartek den elterlichen Bauernhof weiterführen; als er sich in den Nachbarn Dawid verliebt, muss Bartek sich entscheiden: familiäre Pflichterfüllung oder unbekannte Freiheit? Regisseur Kamil Krawczycki zeichnet seinen Film mit grandiosen Landschaftsaufnahmen, die von „Brokeback Mountain“ inspirieret sind.

× Erweitern Foto: Salzgeber Elefant Inspriert von „Brokeback Mountain“: der polnische Coming-of-Age-Film „Elefant”.

Ebenfalls in atemberaubenden Bildern inszeniert Regisseur Olivier Peyon die französische Romanverfilmung „Hör auf zu lügen“: Stéphane kehrt nach langer Zeit zurück in seine ländliche Heimat und trifft dort Lucas, den Vater von Stéphanes erster großer Liebe Thomas. Thomas ist gestorben; zusammen mit Lucas begibt sich Stéphane auf eine heilende Reise in die Vergangenheit.

× Erweitern Foto: tsproductions.fr/24Bilder HoerAufZuLuegen Französische Romanverfilmung: „Hör auf zu lügen“

Vielfach preisgekrönt ist das österreichische Soldatendrama „Eismeyer“, das auf einer wahren Geschichte beruht: Bundesheerausbilder Charles Eismeyer ist als herrischer Macho gefürchtet; dass er schwul ist, darf niemand erfahren. Als der offen schwule Mario in seine Truppe kommt und Eismeyer sich in ihn verliebt, muss der harte Ausbilder lernen, seine Gefühle zuzulassen.

Video:

× Erweitern „Eismeyer“ Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu. https://policies.google.com/privacy

Auch im britischen „Blue Jean“ muss Hauptdarstellerin Jean versteckt leben; der Grund: Jean ist lesbisch und Lehrerin – in Margret Thatchers Großbritannien der 1980er verbot das Gesetz „Section 28“ die „Förderung von Homosexualität“; daher fürchtet Jean um ihren Job, wenn sie sich outen sollte. Als Jean und ihre Freundin einer von Jeans Schülerinnen in einer lesbischen Bar begegnen, muss Jean eine Entscheidung treffen.

× Erweitern Foto: Salzgeber BlueJean England in den 1980ern: „Blue Jean“

Im in Frankfurt spielenden Krimi „Bis ans Ende der Nacht“ sollen Leni und der Polizist Robert als verdecktes Ermittlerpaar die Geschäfte eines Drogenrings aufdecken. Leni und der schwule Robert waren vor Lenis Transition ein echtes Paar – das führt zu Spannungen. Schauspielerin Thea Erbe wurde auf der Berlinale für die Rolle der Leni als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.

× Erweitern Foto: Grandfilm Bis ans Ende der Nacht Frankfurt-Krimi: Bis ans Ende der Nacht

Empfehlenswert ist auch die Doku „Loving Highsmith“ über die Erfolgsautorin Patricia Highsmith. Zu Lebzeiten musste Highsmith ihre sexuelle Orientierung verstecken. Entdeckt wurden die verborgenen Sehnsüchte in ihren Tagebüchern, die erst nach ihrem Tod entdeckt und 2021 erstmals veröffentlicht wurden. Regisseurin Eva Vitja hat Wegbegleiter*innen und Highsmiths Familie getroffen.

× Erweitern Foto: Ellen Rifkin Hill, Courtesy Swiss Social Archives, Salzgeber LovingHighsmith Loving Highsmith: Doku über Patricia Highsmith

19. – 22.1, Caligari Filmbühne, Marktplatz 9, Wiesbaden, www.homonale-wiesbaden.de