Honiggelb und Glitterbunt: Museum Wiesbaden

Das prächtige Museum Wiesbaden feiert in diesem Jahr seinen 200-jährigen Geburtstag mit einem großen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm.

Zusätzlich zu den beiden Dauerausstellungen der kunsthistorischen und naturhistorischen Abteilungen startete am 7. März die zweigeteilte Sonderausstellung „Honiggelb“, die die Biene als Protagonistin hat. Beide Bereiche des Museums werden einbezogen: über 140 Exponate, von Gemälden und Zeichnungen über Skulpturen bis hin zu Kunsthandwerk und Buchillustrationen, verdeutlichen Einfluss und Inspiration der Biene als Muse für Künstler*innen von der Renaissance bis zur Gegenwart.

× Erweitern Foto: Museum Wiesbaden / Bernd Fickert Modell einer Mauerbiene Osmia bicornis: Über 600 verschiedene Wildbienen leben in Mitteleuropa. Sie sind unverzichtbar für die Bestäubung zahlreicher Pflanzen. Einige Arten sind sogar auf nur jeweils eine einzige Pflanze spezialisiert.

Der zweite Bereich von „Honiggelb“ erläutert die Bedeutung von Bienen, Honig und Wachs von der Steinzeit über das Alte Ägypten bis zum Mittelalter; die Ausstellungsstücke zeigen hier nicht nur Formen der Haltung von Bienen und Gewinnung ihrer Produkte, sondern auch ihre symbolische Dimension im Glauben frühgeschichtlicher Gemeinschaften.

200 Jahre Museum Wiesbaden: Die MuWi-Stars-Party

Das Jubiläum wird auch handfest gefeiert – mit einer Museumsparty in Kooperation mit dem Schlachthof Wiesbaden, die am 26. April in der Haupthalle des Museums steigt.

Neben DJ-Sets, Musik und Tanz sollen am Partyabend die Sammlungshighlights – die „MuWi-Stars“ – zum Leben erwachen: Neben dem beliebten Eisbären aus der naturhistorischen Sammlung, der am Abend als Museums-Maskottchen durch die Räume streift, sind auch die beiden Queens Bla Bla Fck und Dolorosa vom Kollektiv EAT IT! zu Gast und schlüpfen in die Rollen von Ausstellungsstücken; Bla Bla Fck zum Beispiel als „Dame mit Fächer“; nach dem gleichnamigen, expressionistischen Gemälde von Alexej von Jawlensky, der in seinem Werk eigentlich den Tänzer Alexander Scharoff darstellte. Das soll auch als Inspiration für die Besuchenden gelten, denn alle sind aufgerufen, sich als ihren persönlichen „MuWi-Star“ zu verkleiden – es wird also bunt und kuríos!

Das Museum Wiesbaden ist eines der fünf hessischen Landesmuseen. Das Wiesbadener Haus ist ein Zweispartenhaus mit einer kunsthistorischen und einer naturhistorischen Sammlung, die in zwei Dauerausstellungen präsentiert werden; die Kunstsammlung gilt dabei als eine der wichtigsten Deutschlands und besitzt unter anderem auch die international bedeutendste Sammlung der Werke von Alexej von Jawlensky. Neben den beiden Dauerausstellungen gibt es auch regelmäßige Sonderausstelllungen – wie momentan „Honiggelb“.

26.4., 200 Jahre Museum Wiesbaden Jubiläumsparty, Hessisches Landesmuseum für Kunst und Natur, Friedrich-Ebert-Allee 2, Wiesbaden, 20 – 2 Uhr, Eintritt 6 Euro, die Sonderausstellungen „Honiggelb“ sowie Teile der Dauerausstellungen werden am Partyabend bis 22 Uhr geöffnet sein, www.museum-wiesbaden.de