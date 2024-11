HORL 3 – die neue Generation

Die Innovation besteht aus zwei Komponenten: Der Schleiflehre und einem rollfähigen Schleifstein. Das zu schleifende Messer wird einfach an das magnetische Ende der Schleiflehre angelegt und steht damit bereits im korrekten Winkel für den Schliff. Die mit Industriediamanten ausgestattete Schleifscheibe ist an einer Rolle angebracht und wird mit der Hand am zu schleifenden Messer entlanggerollt. Nach der Anwendung dreht man den Schleifstein und rollt mit der Keramik-Abziehscheibe erneut über das frisch geschliffene Messer, um zu glätten und Schleifstaub zu entfernen. Fertig!

Mitte November wurde mit „HORL 3“ die neueste Generation der Premiumschleifer präsentiert. Die Schleifstein-Rollen bekamen im Inneren eine noch feinere Übersetzung, für den Diamantbesatz wurde ein brandneues Verfahren entwickelt und die Schleifscheiben lassen sich mit dem neuen Klick-System noch einfacher austauschen. Die Schleiflehre wurde generell überarbeitet, so dass nun vom kleinen, schlanken Küchenmesser bis zum japanischen Damaststahlmesser alles gut abgezogen werden kann. Für die PRO-Version wurde die Schleiflehre sogar komplett neu gedacht und besitzt anstatt zwei nun sechs, neu angeordnete magnetische Winkel.

Neben allen technischen Raffinessen ist der HORL auch noch ein absolut elegantes Objekt. Muss man anschauen – am besten bei den Messer-Expert*innen von Dotzert in der Frankfurter Töngesgasse, wo der HORL 3 ab sofort vorrätig ist.

Gesehen bei Dotzert, Töngesgasse 21, Frankfurt, dotzert.de, www.horl.com