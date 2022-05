Hosch Luschd? Stuttgarter Bärentreffen

× Erweitern Foto: photoMENia

Schon mächtig aufgeregt und voller Vorfreude sind die Stuttgarter Bären: Vom 26. bis 29. Mai wird in der Schwabenmetropole zum Bärentreffen 2022 geladen; es ist das erste Bärentreffen seit 2019!

Obendrein ist das diesjährige Treffen das 15. Event der Gruppe in Stuttgart. Erwartet werden wieder bärige Kerle und ihre Freunde aus ganz Deutschland. Und für die hat sich das Team ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht: Eine stramme Vatertags-Wanderung durch die Wälder des Stuttgarter Westens mit anschließender Vesper, eine Architekturführung durch Stuttgart oder ein Besuch des Mercedes Benz Museums stehen ebenso auf dem Programm wie Spaß im Mineralbad Berg oder der Viva Sauna.

× Erweitern Foto: photoMENia

Auch die lokale Gastro-Szene wird mit einbezogen: Kerl hat die Wahl zwischen einem Karaoke-Abend im reBOOTS, Bärentratsch im Rubens oder verschiedenen Schlemmerangeboten in Stuttgarter Restaurants, Cafés und Bars. Insgesamt 13 Punkte zählt das Programm der vier Tage – langweilig wird´s da bestimmt nicht!

Foto: photoMENia

Ein Höhepunkt wird die Bärendisko am Samstag, die in diesem Jahr im Fellbacher Klub Make steigt. Nach kurzer S-Bahn-Fahrt und kleinem Fußmarsch erwartet hier die Gäste ein Bären-Eldorado mit Klub, Bar, Dancefloor und einem Außenbereich, der beschallt und teilweise überdacht ist. Musikalisch steuern die von der Lovepop bekannten DJs NT und Andy RX ihren Mix aus Pop, Dance und elektronischen Tunes bei. Wer Lust auf intensivere Gespräche hat, kann sich im „Make“ in einen abgedunkelten Raum zurückziehen.

Den Abschluss findet das Bärentreffen am Sonntag mit einem gemeinsamen Brunch und einem Quizabend im reBOOTS.

Alles in allem ein feines Programm – wer sicher gehen will, nichts zu verpassen, sollte sich vorab für seine Lieblingsevents anmelden; für einige Angebote gilt eine begrenzte Teilnahmezahl.

26. – 29.5., 15. Stuttgarter Bärentreffen

28.5., Bärendisko, Klub Make, Salierstr. 46, Fellbach, 20 Uhr

Infos und VVK über www.stuttgarter-baeren.de