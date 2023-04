Hotel Meliá Frankfurt City

× Erweitern Foto: Meliá Frankfurt City

Obwohl Frankfurt die Stadt mit den meisten Wolkenkratzern Deutschlands ist, hat man relativ selten die Gelegenheit, in ihre oberen Etagen zu gelangen. Anders im vor gut eineinhalb Jahren neu eröffneten Meliá Hotel:

Das Designhotel im architektonisch außergewöhnlichen „One Forty West“ Tower in unmittelbarer Nachbarschaft zum Senckenberg Naturmuseum reicht vom Erdgeschoss bis zum 23. Stock und bietet 431 Zimmer und Suiten, die vor allem in den oberen Etagen einen atemberaubenden Blick über die City bieten.

Nicht ohne Grund nennt sich das Hotel-Restaurant mit Skybar im 15. Stockwerk schlicht wie passend „Oben“. Im Restaurant werden natürlich auch Nicht-Hotelgäste willkommen geheißen. Serviert wird gehobene mediterrane Küche, die man beim Panoramablick über Frankfurt genießt. Oder man kommt zum Sundowner auf die „Oben“-Terrasse auf ein Glas Wein, einen Cocktail oder Longdrink. Freitags und samstags gibt’s im Restaurant ab 21 Uhr Live-Musik – so startet man stilvoll ins Wochenende.

Foto: Meliá Frankfurt City

Noch exklusiver wird‘s als Hotelgast in Bereich „The Level“ mit erstklassigen Service, in ausgewählten Zimmern und Suiten in bester Lage mit privaten Balkonen, inklusive Zugang zu besonderen Erholungsbereichen des Hotelkomplexes sowie einem privatem Rezeptionsservice, der sich um alles Organisatorische rund um den Aufenthalt im Hotel und in Frankfurt kümmert. Als „The Level“-Gast hat man außerdem exklusiven Zugang zur „The Level“-Lounge mit der tollen Terrasse in der 15. Etage; hier genießt man täglich abwechslungsreiche Snacks und ein exklusives Frühstücksbuffet. Ab 18 Uhr laden köstliche Tapas und Drinks zum Tagesausklang. Das macht doch richtig Lust auf Urlaub in der eigenen Stadt, oder?

Meliá Frankfurt City, Senckenberganlage 13, Frankfurt, www.melia.com