Foto: Hilton Frankfurt City Centre

Hotels sind immer auch Sehnsuchtsorte: Das Flair der großen weiten Welt, Reisende kommen an oder verabschieden sich, verschiedene Nationalitäten und Kulturen sorgen für Lebendigkeit. Auch wenn man selbst gar nicht auf Reisen ist, laden Hotel-Bars und -Restaurants dazu ein, genau diese Atmosphäre zu genießen.

Wie die Hudson Yards Bar, Lounge & Dining im Hilton Frankfurt City Centre. Nicht nur der Name „Hudson Yards“ ist dem gleichnamigen New Yorker Künstlerviertel entliehen, auch die Einrichtung mit Ledersitzen, Art déco-Elementen, Kugellampen, Marmor, Stahl und Spiegeln orientiert sich am klassischen New-York-Diner- und -Bar-Stil. Die Hudson Yards Bar, Lounge & Dining befindet sich im lichtdurchfluteten, als Atrium gestalteten Eingangsbereich des Hotels.

Foto: Hilton Frankfurt City Centre

Als „Urban & Social Hub“ beschreibt General Manager Marc Snijders die Atmosphäre ziemlich treffend:

Die Gäste sind typisch für eine Metropole bunt gemischt, Service und Stimmung sind casual, abseits des geschäftiges Lobbybetriebs kommt man hier zur Ruhe, nippt im Barbereich an Cocktails, Longdrinks und American Spirits oder trifft sich im separaten Restaurantbereich zu Lunch, Afternoon-Dishes oder Dinner.

Serviert werden kulinarische Interpretationen von New York Classics und der Frankfurter Küche: Vom Waldorf-Salat und veganer Falafel-Bowl über Burger und Sandwiches bis zum Long Island Fried Chicken oder Ribeye Steak reicht die Karte; sogar einen saftigen Hotdog bekommt man hier – Original New York Style oder in der Gourmet Mainhattan-Variante mit Frankfurter Rindswurst.

Das Hilton Frankfurt City Centre feiert im November sein 25-jähriges Bestehen. „In den letzten Jahren haben wir das gesamte Hotel modernisiert, so dass es pünktlich zum Jubiläum in neuem Glanz erstrahlt“, so Marc Snijders. Ab dem Herbst werden verschiedene Veranstaltungen auf dieses besondere Jubiläum einstimmen.

Hudson Yards Bar, Lounge & Dining im Hilton Frankfurt City Centre, Hochstr. 4, Frankfurt, Tel 069 133802450, tägl. 9 bis Mitternacht, Fr + Sa bis 1 Uhr, Küche von 12 bis 23 Uhr, www.hudsonyards-frankfurt.com