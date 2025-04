Hung Heroes in der Metropol

× Erweitern Foto: Charles Deluvio, unsplash.com, gemeinfrei

Besonders gut bestückte Jungs und Männer werden in der Metropol Sauna jetzt zusätzlich belohnt: Getreu dem Motto „Size Matters“ bekommen alle mit einer Penislänge ab 18 cm mittwochs ab 17 Uhr freien Eintritt. Das Team vergewissert sich gerne vor Ort: „Ganz diskret und ganz entspannt messen wir ohne großes Tamtam an der Bar und händigen anschließend gerne ein entsprechendes Zertifikat über die Messung aus“. Zur Einordnung: die durchschnittliche Penislänge in Europa liegt bei rund 9 bis 10 cm im erschlafften und bei rund 13 bis 15 cm im erigierten Zustand.

× Erweitern Foto: Harsh Gupta, unsplash.com, gemeinfrei

Egal wie groß er ist: für alle Metropol-Sauna-Besucher gibt’s am Mittwoch das „Welcome Back“-Gratisticket für den Besuch am folgenden Sonntag. Anderes Thema: Ein weiterer, seit vielen Jahren beliebter Metropol-Termin ist WET am Montag – der Abend für Freunde der Watersports. Auf vielfachen Wunsch gibt’s nun einmal pro Monat ein zusätzliches WET-Special am Samstag – die Metropol-Website gibt einen guten Überblick über alle Termine, Aktionen und Specials in der Gay-Sauna.

Metropol Sauna, Schwedenkronenplatz, Frankfurt, www.metropol-sauna.de/frankfurt