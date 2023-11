× Erweitern Foto: René van der Voorden I Want It All

Die Idee, die Musik der britischen Rockband Queen als Musical auf die Bühne des Mannheimer Capitol zu bringen, entstand bereits vor 10 Jahren. Bis heute ist das Stück ein Riesenerfolg! Am 23. November wieder zu sehen!

Die Idee, die Musik der britischen Rockband Queen als Musical auf die Bühne des Mannheimer Capitol zu bringen, entstand bereits vor 10 Jahren. Damals ahnte allerdings niemand, dass „I Want It All“ ein solch großer Erfolg werden würde. Das Stück erzählt Freddy Mercurys letzte Nacht, in der er sein Leben noch einmal erlebt, mit allen positiven wie negativen Erlebnissen, allem Schmerz und Lebenswillen: I Want It All – And I Want It Now!

23.11., Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 20 Uhr, www.capitol-mannheim.de