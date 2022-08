× Erweitern Foto: bjö Impression aus 2019

Der CSD Darmstadt greift in diesem Jahr sein Motto von 2014 wieder auf: Denn leider ist „Ich hab immer noch nichts gegen die, aber …“ mit dem Zusatz „Fuck you!“ als Reaktion auf den zunehmenden gesellschaftlichen Rollback nach wie vor aktuell. Noch immer und leider wieder verstärkt müssen Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans* und inter* Menschen nachdrücklich für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft kämpfen.

Impression aus 2019

„Wir wollen gemeinsam auf die letzten Jahre queerer Bewegung in Darmstadt zurückblicken und neben dem Erreichten die zukünftigen Aufgaben und Forderungen formulieren“, heißt es dazu in einer Erklärung des Vereins vielbunt, der den Communityevent organisiert. „Wir müssen feststellen, dass queere Menschen immer noch auf vielfältige Arten diskriminiert und angegriffen werden – auf der Straße, in der Schule und in der eigenen Familie. Und oft hat das immer noch keine Konsequenzen“. Die Äußerungen von hasserfüllten Gedanken seien in Teilen der Bevölkerung weiter gesellschaftsfähig. Insbesondere im digitalen Raum werden diskriminierende oder abwertende Äußerungen zu selten strafrechtlich verfolgt oder gelöscht. Und dass aus Worten Taten werden, sehe man an der besorgniserregend schnell steigenden Zahl von Übergriffen gegenüber der Community.

„Queere Menschen werden aufgrund ihrer Identität verprügelt und Regenbogenflaggen angezündet. Auch in Darmstadt bleibt die queere Community davon nicht verschont – erst jüngst gab es auch hier mehrere queerfeindliche Übergriffe“.

Impression aus 2019

Um dem gemeinsamen Willen für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein zusätzlich gemeinschaftliches Zeichen zu setzen, sind alle Bewohner*innen Darmstadts im Rahmen der Aktion „Farbe bekennen – Flagge zeigen“ dazu aufgerufen, in der CSD-Aktionswoche, die vom 12. bis 21. August ein vielfältiges Programm zu queeren Themen bietet, sowie am CSD-Wochenende gut sichtbar die Regenbogenflaggen zu hissen.

Die Demo startet um 12 Uhr am Karolinenplatz mit einer Kundgebung und anschließendem Rundkurs durch die Innenstadt. Im Anschluss gegen 14 Uhr eröffnet CSD-Schirmherr und Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch auf dem Karolinenplatz das CSD-Straßenfest – vielbunt legt Wert darauf, dass das Straßenfest ein politisches Straßenfest ist; denn neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm bilden zwei Podiumsdiskussionen zur Diskriminierung von queeren Menschen den Hauptpunkt des Programms.

CSD-Schirmherr und Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch bei der Demo 2019.

Musikalisch sorgen die DJanes* Leo Yamane, TIL, Mimose und Matthew Wood für die passenden Beats, ab 19:30 Uhr übernimmt Rosa Opossum die Bühnenshow; als Gäste sind Aurora DeMeehl, Pasta Parisa, Janisha Jones und Kelly Heelton am Start. Und Rosa als Polit-Drag wird bestimmt auch hier für jede Menge Empowerment sorgen!

20.8., CSD Darmstadt, Demostart 12 Uhr ab Karolinenplatz, Straßenfest ab 14 Uhr, Karolinenplatz, Darmstadt, mehr Infos, auch zu den Veranstaltungen der CSD-Aktionswoche vom 12. - 21.8. über www.csd-darmstadt.de