IDAHOBIT* in der Region

× Erweitern Foto: The Lazy Artist Gallery, pexels.com, gemeinfrei IDAHOBIT gab 2020

Alles anders, alles virtueller, alles kreativ: Die Veranstaltungen zum IDAHOBIT* 2020 am 17.5. finden hauptsächlich online statt. Checkt unseren Überblick.

Mannheim

× Erweitern Foto: Offenes Netzwerk LSBTTIQ* Mannheim IDAHOBIT Mannheim 2020

Das „Offene Netzwerk LSBTTIQ Menschen in Mannheim“ (ehemals „SchLiM“) organisiert den IDAHOBIT* in Mannheim:

„Für viele queere Menschen bleiben Beschränkungen und Geringschätzung, aber auch Ausgrenzung und Hass dauerhafte Realität“, mahnt das Netzwerk in seinem Schreiben.

Nur online auf Probleme aufmerksam zu machen ist dem Netzwerk zu wenig. Es wird daher Aktionen gemäß den aktuellen Abstandsregeln geben, die auf den Planken und in der gesamten Stadt für Sichtbarkeit sorgen.

Themen sind die repressive Politik in Polen, wo LSBTIQ*-freie Kommunen und Landkreise proklamiert werden, oder Ungarn, mit seinem neuen Personenstandsgesetz Transsexualität nicht mehr anerkennt.

Die Aktion zum IDABOBIT* zeigt aber auch Städte, die sich explizit für Vielfalt und Diversität ausgesprochen haben.

Vor Ort macht sich das Netzwerk für eine dezentrale Unterbringung von LSBTIQ*-Geflüchteten stark, um queere Geflüchtete besser vor Anfeindungen und Gewalt schützen zu können. Auch eine verstärkte Umsetzung der im Baden-Württembergischen Bildungsplan verankerten Leitlinie zu „Bildung von Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ bedarf einer steten Nachbesserung.

Das Netzwerk wird am 17.5. an verschieden Orten der Quadratestadt mit Regenbogensymbolen auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Virtuell werden die Aktionen auf der Website der SchLiM begleitet; checkt außerdem das Facebook-Profil „Offenes Netzwerk LSBTTIQ in Mannheim“ und den #MyRainbowMannheim

Heidelberg

× Erweitern Foto: ece AK, pexels.com, gemeinfrei IDAHOBIT Heidelberg 2020

In Heidelberg organisiert das Queere Netzwerk Heidelberg die Aktivitäten zum IDAHOBIT* – und lädt unter #MyRainbowCity gleich zu einer ganzen Woche mit verschiedenen Aktionen ein: Ab dem 11.5. gibt es Video- und Fotokampagnen zum Mitmachen, ein Quiz, eine Plakataktion oder die digitale Talkrunde „Breaking the Silence – Jetzt sprechen wir Queers“ vom Queerfeministischen Kollektiv am 15.5..

Hintergrund der Aktionswoche: Die Stadt Heidelberg bewirbt sich um die Aufnahme ins internationale „Rainbow Cities Network“, einem internationalen Zusammenschluss von Städten, die sich der Akzeptanz von LSBTIQ*-Menschen verpflichten.

Höhepunkt der Aktionswoche wird die digitale Kundgebung am 17.5., unter anderem mit Redebeiträgen von Bürgermeister Wolfgang Erichson, einem Live-Auftritt von Leopold und einem virtuellen Konfetti-Flashmob.

11. – 17.5., mehr Infos und Einwahlmöglichkeiten für die Webtalks über www.queeres-netzwerk-hd.de

Wiesbaden

× Erweitern Foto: Sharon McCutcheon, pexels.com, gemeinfrei IDAHOBIT Wiesbaden 2020

Für die Wiesbadener Community wäre der 17.5. auch der Startschuss für die queeren Kulturwochen gewesen, die ihren Höhepunkt am 30. Mai mit dem CSD in der Landeshauptstadt gehabt hätte.

Trotz der aktuellen Einschränkungen soll auch in diesem Jahr auf die Lebessrealität von LSBTIQ*-Menschen aufmerksam gemacht werden:

„Nachdem schon hunderte Stunden ehrenamtlicher Arbeit in den CSD und die queeren Kulturwochen geflossen waren, hat uns Corona erst einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Rico Ullmann, Projektleiter des CSD Wiesbaden 2020. „Die queere Community weltweit ist es gewohnt mit Rückschlägen und Hürden umzugehen, wir werden daher auch 2020 nicht verstummen und haben für die kommenden Wochen verschiedene Aktionen geplant, um die Sichtbarkeit der Szene zu gewährleisten.“, ergänzt Thorsten Buschmeier, ebenfalls Projektleiter des CSD Wiesbaden 2020.

Ab dem 17.5. wird die Wilhelmsstraße für mehr als zwei Wochen mit Regenbogenfahnen beflaggt sein. Auch am Rathaus werden am 17.5. sowie am 30.5. die Regenbogenflaggen gehisst.

Kleine Aktionen werden – unter Einhaltung der vorgegebenen Regeln – ebenfalls stattfinden, die anschließend auf der Website von Warmes Wiesbaden dokumentiert werden.

www.warmeswiesbaden.de

Hanau

× Erweitern Foto: Sasel13, pixabay.com, gemienfrei IDAHOBIT Hanau 2020

Zum IDAHOBIT* zeigt Hanau Flagge: Am 17.5. werden an zentralen Punkten der Stadt – dem Rathaus, am Forum Hanau, an der Lamboybrücke und der Brücke am Westbahnhof – Regenbogenfahnen gehisst. Live kann man dies ab 14 Uhr über die Facebook- und Instagram-Accounts von „Queer Hanau“ verfolgen.

www.queer-hanau.de

Zusätzlich wird es am 17.5. von 10 bis 12 Uhr eine Sondersendung von „Steve’s Queer World“ zum IDAHOBIT geben.

www.radiomkw.fm