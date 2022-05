IDAHOBIT* mal anders

× Erweitern Foto: queermainkinzig.de IDAHOBIT Main-Kinzig

Der umtriebige Verein Queer Main-Kinzig möchte den diesjährigen IDAHOBIT* mal etwas anders gestalten.

Unter dem Motto „Celebrate the Power of Love“ soll es in der Event-Location „District 44“ in Gründau-Lieblos eine Art Feier geben, die mit einigen Grußworten startet und dann ein kulturelles Programm mit Live-Musik, Gedichten und der Möglichkeit zur Information folgen lässt.

Dabei ist dem Verein wichtig, den „aktuell sehr demokratie- und menschenfeindlichen Strömungen in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken“. Der Abend wird veranstaltet in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Hanau und Main-Kinzig, deren Trans* Beratung, dem Männer*abend sowie dem queeren „Kaffee trifft Kuchen“.

17.5., District 44, An der Sportanlage 14, Gründau, 18 Uhr, www.queermainkinzig.de