IDAHOBIT* Rhein-Neckar

Das Queere Netzwerk Heidelberg wird zusammen mit Queer Play und dem Queer Festival Heidelberg vom 13. bis 17. Mai drei verschiedene Aktionen und digitale Veranstaltungen zum IDAHBOBIT* anbieten. Außerdem sind als Zeichen der Wertschätzung von Vielfalt vom 12. bis 20. Mai viele Regenbogenflaggen im Stadtgebiet gehisst; am 17. Mai wird auch das Heidelberger Rathaus mit einer Regenbogenflahne beflaggt.

Die Aktionen starten am 13. Mai um 19 Uhr mit dem Online Panel „LSBTIQ* und noch viel mehr”; das gleichnamige Projekt von PLUS Mannheim versammelt Interviews mit verschiedenen Menschen aus der LSBTIQ*-Community. Für den IDAHOBIT* trifft PLUS Heidelberger*innen und spricht mit ihnen über ihre Motivation am Projekt teilzunehmen und ihre Wünsche. Anmeldugen zum Zoom-Link über PLUS.

Mehr Infos zum Projekt „LSBTIQ*und noch viel mehr” gibt’s hier!

Am 16. Mai wird in der Heidelberger Innenstadt die Audioinstallation„All out” präsentiert. Statistiken zeigen, dass Gewalt gegen LSBITQ*-Menschen zunimmt. Um die anonymen Zahlen mit Leben zu füllen und den Betroffenen eine Stimme zu geben, zieht die Queer Youth Heidelberg und Frieda, das QueerFeministische Kollektiv Heidelberg, mit einer Audioinstallation mit erzählten Geschichten von Gewalt und Übergriffigkeit durch die Heidelberger Innenstadt. An verschiedenen Orten werden zusätzlich Zahlen und Fakten zu Gewalt gegen queere Communities als Infoschriften gezeigt. Der Community-Walk startet um 14 Uhr am Universitätsplatz Heidelberg und führt über den Anatomiegarten zum Bismarkplatz. Infos gibt’s über www.queeres-netzwerk-hd.de

Höhepunkt des IDAHOBIT* 2021 wird die eineinhalbstündige digitale Kundgebung mit Dragshow und DJ-Set am 17.5. live aus dem Karlstorbahnhof.

Vor Ort dabei sind unter anderem Heidelbergs Bürgermeisterin Stefanie Jansen und Alisha Principle vom Queeren Netzwerk Heidleberg. Dazu gibt’s nationale und internationale Grußbotschaften von queeren Künstler*innen, bevor die Dragqueens Patricia Piccante und Shayma Al Queer sowie die Dragkings Gordon Bleu und Chris Razorblade die Bühne entern; den musikalischen Abschluss liefert das Live-DJ-Set mit Naria vom Zena Kollektiv. Die Veranstaltung wird über den YouTube- und Facebook-Kanal des Queeren Netzwerk Heidelberg gesendet.

Alle Infos über www.queeres-netzwerk-hd.de

Außerdem wichtig:

Bereits seit dem 8. Mai gibt es die Fotoausstellung „Queer is not Anti”, die sowohl als Plakataktion in der Heidelberger Innenstadt und auch online über www.queer-festival.de zu sehen ist

Checkt unseren Artikel zu „Queer is not Anti”und unser Interview mit dem Team des Queer Festivals.