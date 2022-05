× Erweitern Foto: Warmes Wiesbaden IDAHOBIT Wiesbaden

Für den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter*- und Trans*phobie haben sich vier Wiesbadener Organisationen zusammengetan: Warmes Wiesbaden, die AIDS-Hilfe, die Jugendkirche KANA und das Queere Zentrum wollen mit vereinten Kräften ein Zeichen setzen.

Die Hauptveranstaltung wird eine große Kundgebung auf dem Mauritiusplatz sein. Neben Sprecher*innen der ausrichtenden Organisationen wird auch Wiesbadens Sozialdezernent Christoph Manjura sich für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz queerer Lebensweisen und gegen Queer*feindlichkeit aussprechen. Fürs Publikum gibt’s außerdem eine Mitmachaktion. Im Anschluss geht’s dann zum Come-together in der Badhausbar.

17.5., Mauritiusplatz, Wiesbaden, 15 – 18 Uhr, ab 19 Uhr Come together in der Badhausbar, Häfnergasse 3, Infos und Updates über www.warmeswiesbaden.de, www.aidshilfe-wiesbaden.de, www.jugendkirche-wiesbaden.bistumlimburg.de