IDAHOBITA* Frankfurt

× Erweitern Foto: Tobias Friedhoff IDAHOBITA 2020 FFM

Der 17.5. wird weltweit als „International Day against Homo-, Bi- and Trans*phobia“ mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Das Datum erinnert an den 17.5.1990 – der Tag, an dem die WHO Homosexualität aus der Liste der Krankheiten strich. Die kritische Auseinandersetzung mit Hass steht neben umfangreichen Solidaritätsbekundungen im Fokus der Aktionen.

Aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie finden diese Events in diesem Jahr online statt.

Das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt, das dem „IDAHOBIT*“ seit 2019 um das „A“ für Asexualität ergänzt hat und seit dem den IDAHOBITA* zelebriert, streamt am 17.5. gleich mehrere Stunden; Start ist um 11 Uhr.

Viele Politiker und Aktivisten sind mit Videobotschaften beteiligt; die Liste spielgelt die Diversität wider, die einen solcher Gedenktag besonders auszeichnen.

Foto: Tobias Friedhoff IDAHOBITA 2020 FFM

Mit dabei sind der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Bernhard Franke, der Hessische Staatsminister für Soziales und Integration Kai Klose sowie Frankfurts Dezernentin für Bildung und Integration Sylvia Weber. Weitere Videobotschaften kommen von Elena Barta und Anna Kellermann von der Koordinierungsstelle LSBTIQ* des Amts für Multikulturelle Angelegenheiten Frankfurt, Simon Merz und Jana Ammann (LSBT*IQ Rhein-Main), Saskia Moldenhauer und Christian Landsmann vom Förderverein Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt sowie Sue Ehmisch vom Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt.

Weiter zu hören und zu sehen sind Julia Monro vom DGTI und Amélie Verantes, Björn Beck von der Hessischen AIDS-Hilfe, Ioannis Karathanasis (The Second Planet), Mahwish Shahad-Niazi (Verein Binationale Familien), Odette Yilmaz (Liberal Islamischer Bund) und Olaf Lewerenz von der Evangelischen Kirche.

Auch Kulturbotschaften werden zur Auflockerung gestreamt – unter anderem von Comedian Timo Becker alias Malte Anders, Rapperin und Aktivistin Saphira, Norman Kevin Ritz von der Regenbogen-Crew der AIDS-Hilfe Frankfurt, Aktivistin und Theatermacherin Mirrianne Mahn, der antagon theaterAKTion, Dragqueen Christy Moon sowie Musik von Jordan Hanson und Leon Kunz.

Bereits am 16.5. wird es eine Sprühkreideaktion an der Hauptwache geben; ihre Botschaft: „Ergänzung Artikel 3“ richtet ihre Forderung auf die Erweiterung des Artikel 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der „sexuellen Identität“ um einen deutlich besseren verfassungsrechtlichen Schutz für sexuelle Minderheiten zu garantieren. Die Aktion wird als Stream am 17.5. um 11:40 Uhr zu sehen sein.

× Erweitern Foto: Tobias Friedhoff IDAHOBITA 2020 FFM

Ebenfalls als Stream kann man am 17.5. über den YouTube-Kanal des Bündnisses die Podiumsdiskussion „Unsere Gesellschaft im Einfluss des Extremismus“ ab 17 Uhr verfolgen und um 18:50 Uhr die Kranzniederlegung am Frankfurter Engel mit dem Redebeitrag von Lucas Nikodym (Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt) sehen.

17.5., IDAHOBITA* 2020, Stream des Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt über www.facebook.com/VielfaltFrankfurt , 11 bis 19 Uhr

Frankfurt University of Applied Sciences UAS

× Erweitern Foto: Dean Shim, pexels.com, gemeinfrei IDAHOBITA 2020 FFM

Auch die Frankfurt UAS beteiligt sich jedes Jahr an den Aktivitäten des IDAHOBITA*; Dazu heißt es in einer Erklärung der Bildungsstätte:

„Die Frankfurt UAS versteht sich als offene Hochschule, die Vielfalt unserer Angehörigen sehen wir als Chance – auch und gerade im Hinblick aus Sexualitäten.“

In diesem Jahr wird es anlässlich des IDAHOBITA* vorerst einen digitalen Gastvortrag des Sozialwissenschaftlers und Biologen Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß geben.

Der Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg referiert unter dem Titel „Auch biologisches Geschlecht ist vielfältig – Bedeutung für die pädagogische und sozialarbeiterische Praxis“. In seinem Vortrag erläutert er, wie die aktuellen biologischen und medizinischen Theorien nicht nur zwei oder drei, sondern gleich mehrere Geschlechter erklären können. Dem Vortrag folgt ein Live-Chat.

Die Frankfurt UAS plant weiter Veranstaltungen zum Thema sexuelle und geschlechtliche Diversität im November 2020 – zum Beispiel Poetry-Slams oder eine Reihe von Vorträgen von Beitragenden des Buchs „Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“, das von Prof. Dr. Stefan Timmermanns und Prof. Dr. Maika Böhm herausgegeben wurde.