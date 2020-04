IDAHOBITA* goes digital

× Erweitern Foto: bjö IDAHOBITA

Die öffentlichen Veranstaltungen zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter*, Trans* und Asexuellen-Feindlichkeit wurden in Frankfurt abgesagt – das Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt hat aber stattdessen online-Aktivitäten angekündigt.

„Solidarität und Achtsamkeit sind Schlüsselworte unserer gemeinsamen Arbeit. Wir arbeiten auf Hochtouren daran, aus der aktuellen Situation das Beste zu machen“, so das Team in einer Mitteilung. „Wir wollen das neue Format für eine länderübergreifende Vernetzung nutzen und in der Krise eine Chance sehen.“

Die digitale Edition des Gedenktages soll nicht nur den 17.5. betreffen, sondern auch die beiden Soli-Partys, die ebenfalls wegen COVID-19 abgesagt werden mussten. Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter*, Trans* und Asexuellen-Feindlichkeit erinnert jedes Jahr weltweit am 17.5.1990 an den Tag, an dem Homosexualität aus der Krankheiten-Liste der WHO gestrichen wurde.

Alle Infos über www.vielfalt-frankfurt.de