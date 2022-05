IDAHOBITA* in Stuttgart

In der schwäbischen Metropole laden der CSD Stuttgart, das Projekt 100% Mensch und der LSVD Baden-Württemberg anlässlich des IDAHIBITA* zum Aktionstag unter dem Motto „Stop hating us!“.

Auf dem Stuttgarter Schlossplatz wird ein Infostand zum Thema Queer*feindlichkeit und queere Rechte installiert. „Laut UN lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Ländern, in denen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten kriminalisiert und gesellschaftlich verfolgt werden“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung des Stuttgarter IDAHOBITA*-Bündnisses.