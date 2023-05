IDAHOBITA* Mainz

× Erweitern Foto: Frank Grandpierre

In Mainz wird der Internationale Tag gegen Queerfeindlichkeit mit einer Kundgebung auf dem Mainzer Marktplatz begangen. Das Grußwort kommt von David Profit, Staatssekretär und Landesbeauftragter für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechteridentität Rheinland-Pfalz.

Amnesty International und weitere Mainzer Organisationen kommen zu Wort und es gibt eine Show mit Ember Remember. Rund um den 17.5. herum gibt es außerdem ein kleines Rahmenprogramm, das jeweils einen Schwerpunkt auf ein bestimmtes Thema des Regenbogenspektrums legt; am 16. Mai findet in der ESG Mainz ein Vortrag der Soziologin Dr. Kerstin Oldemeier „Lebenswirklichkeiten von trans* und nicht-binären Jugendlichen“ mit anschließender Diskussion statt.

Petra Weitzel, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität dgti, spricht am 26. Mai in der Bar jeder Sicht über „Trans* Rechte im Fokus demokratiefeindlicher Gruppen“; Weitzels Beitrag gibt aktuelle Infos zu Gesundheitsversorgung und Gesetzeslage für trans* Personen und fragt dabei: Was ist Propaganda und was ist Stand der Politik und Wissenschaft? Im Anschluss gibt es auch hier ein Publikumsgespräch mit Henk Zimmermann.

17.5., IDAHOBITA*, Marktplatz, Mainz, 18 Uhr, www.queernet-rlp.de/projekte, www.regenbogen.rlp.de

16.5., Vortrag von Dr. Kerstin Oldemeier, ESG, Am Gonsenheimer Spieß 1, Mainz, 16 Uhr

26.5., Vortrag mit Petra Weitzel, Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr