IDHOBITA* in Stuttgart

Die Stuttgarter Community begeht ihren Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans*- und Acefeindlichkeit mit einem Online-Stream am Abend des 17. Mai.

Der seit 2005 ursprünglich als Tag gegen Homophobie begangene Aktionstag in Gedenken an den 17. Mai 1990, dem Tag, an dem die WHO Homosexualität aus dem Katalog der Krankheiten strich, wurde inzwischen erweitert zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans*- und Asexuellenfeindlichkeit. Der Aktionstag soll sensibilisieren, aufklären, Respekt einfordern und Diskriminierung und Gewalt beseitigen.

Das gut zweieinhalbstündige Programm des IDAHOBITA* zeigt die vielfältigen Bereiche, in denen LSBTIQ*-Menschen nicht gleichbehandelt werden und sich immer noch oder schon wieder mit Repressalien konfrontiert sehen.

Der Europaabgeordnete Terry Reintke berichtet von den LSBTIQ*-freien Zonen in Polen und im Gegensatz dazu von der europäischen Aktion „LGBT Freedom Zones“. Einsamkeit als Folge der Corona-Pandemie betrifft LSBTIQ*-Communities besonders stark; der Verband für LSBTIQ*-Menschen in der Psychologie VLSP erklärt die besonderen Zusammenhänge. Mit Joseph kommt ein anerkannter Geflüchteter zu Wort, der von seiner augenblicklichen Lage in Athen sowie der Situation für LGBTIQ* in seiner Heimat Kamerun berichtet. Zusammen mit dem Sportverein Abseitz und der Initiative „just human“ steuert Joseph außerdem eine Tanzaufführung zum IDAHOBITA* bei. Infos gibt’s außerdem zum geplanten Regenbogenhaus in Stuttgart, dem CSD im Juli sowie den queeren Aktivitäten im Herbst 2021. Musikalisch wird das Programm von Sängerin Lili Sommerfeld begleitet.

Der Stuttgarter IDAHOBITA* 2021 ist eine Gemeinschaftsproduktion verschiedener Vereine und Initiativen – unter anderem des CSD Stuttgart, des „Projekt 100% Mensch“, den Queerdenkern*, des Sportvereins Abseitz und des Zentrums Weissenburg. Den IDAHOBITA*-Stream kann man auf den YouTube- und Facebook-Kanälen aller Organisator*innen verfolgen.

17.5., IDAHOBITA* Stuttgart, Livestream von 19 – 21:30 Uhr,

