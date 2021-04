× Erweitern Foto: QZM Mannheim Themenwoche Regenbogenfamilien

Unter dem Motto „Familes – being our authentic best“ findet am 2. Mai der noch junge IFED (International Family Equality Day) statt. Für das QZM ein schöner Anlass für eine „Themenwoche Regenbogenfamilien“, die vom 28. April bis zum 2. Mai in Form von Zoom-Konferenzen informieren und unterhalten wird.

Welchen psychischen und rechtlichen Hürden die queere Familienfamilienplanung entgegensteht, wird erst bei näherer Beschäftigung mit der Materie klar. Zahlreiche, oft genug drängende Fragen bleiben unbeantwortet, weil es an regionalen Beratungsangeboten fehlt. Die Themenwoche bietet daher eine ideale Gelegenheit, sich zu informieren – zumal die Teilnahme kostenfrei und von daheim aus zugänglich ist.

Als spaßigen Türöffner geht’s am 28. April um 20:15 Uhr los mit der italienischen Komödie „Mom & Mom“ aus dem vergangenen Jahr. Der Streifen trifft den Nerv der Zeit: Ein lesbisches Paar muss einige Umwege gehen, um (halb-) legal an ein Baby zu gelangen, denn im konservativen Italien ist die künstliche Befruchtung ausgeschlossen. Ein Roadmovie der etwas anderen Art, das aber durchaus auf die prekäre Situation vieler Paare hinweist.

Überleitend dazu hält die Mental-Coacherin Cora Hansen am 29. April ab 19 Uhr einen Vortrag mit dem einladenden Titel „Welcome Baby! Regenbogenfamilie gründen“. Im Anschluss an die Info-Veranstaltung bietet sich die Möglichkeit zum Austausch und klärenden Diskussion.

Mit einem Workshop geht’s weiter am 1. Mai von 10 bis 14 Uhr mit einem interaktiven Workshop, ebenfalls mit Cora Hansen. Vorgestellt werden Infos und Methoden zur mentalen Achtsamkeit in Bezug auf den Kinderwunsch, aufgrund der begrenzt möglichen Teilnehmerzahl wird um eine Anmeldung bis zum 30. April gebeten.

Eine Diskussionsrunde folgt am 2. Mai um 20 Uhr: Der Frage „Was brauchen Regenbogenfamilien? – Wunsch und Wirklichkeit“ spüren Vertreter*innen des QZM nach, gemeinsam mit Kolleg*innen des neu gegründeten Stuttgarter Beratungszentrum BERTA, des Netzwerk es LSBTTIQ Baden-Württemberg, der ILSE Rhein-Neckar und des PLUS-Rhein-Neckar.

Eine Sonderausgabe von „QZM meets …“ rundet die Themenwoche am 6. Mai ab 20 Uhr ab. Vanessa vom ILSE-Team tauscht sich darin mit Berater*innen des Regenbogenfamilienzentrums München aus.

Geschnürt wird das reiche Programmpaket in Zusammenarbeit mit mit ILSE und PLUS Rhein-Neckar, dem LSVD BW, dem Landesnetzwerk LSBTTIQ BW und unterstützt durch die LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim. Auf der Homepage des QZM finden sich alle Daten, um sich unkompliziert zu den Zoom-Meetings anzumelden.

28.4. - 6.5., Queeres Zentrum Mannheim, alle Infos und Links zu den kostenfreien Zoom-Konferenzen auf www.qzm-rn.de