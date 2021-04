Immer um halb ...

× Erweitern Foto: Superflux 2020 Was ist Natur

„Was ist Natur?“ fragt die aktuelle Ausstellung im Museum Sinclair Haus, die pandemiebedingt bis zum 22. August verlängert wurde. Mit der phantasievollen Online-Veranstaltungsreihe „Kunst und Natur für überall“ kann man auch von zu Hause aus in den Geist der Ausstellung eintauchen.

Am 8. April lädt der Philosoph und Moderator Manuel Scheidegger um halb acht zum gemeinsamen „DenkRaum“: Ein Abend mit Gedankenexperimenten und Unterhaltung rund um das Erleben von Kunst und Natur – alles interaktiv gestaltet.

Wer mittags Zeit hat, kann am 13. April um 12:30 Uhr mit dem dänischen Künstler Jeppe Hein die Mittagspause verbringen. Sein Projekt „Breathe with me“ macht das Unsichtbare sichtbar: dabei geht es schlicht ums Atmen! Für Hein steht der kollektive Aspekt des Atmens und das Band, das es zwischen den Menschen knüpft, im Vordergrund:

„Es soll uns all daran erinnern zusammenzuwirken, wenn wir diese Welt heute und in Zukunft miteinander teilen wollen“. Gemalt wird mit jedem Atemzug – jedes Ausatmen wird durch einen Strich verkörpert, gemeinsam wird ein Kunstwerk geschaffen.

Am 22. April gibt es um halb acht ein Kamingespräch: Katja Hintze, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildung und des Landesverbandes Schulischer Fördervereine Berlin Brandenburg e.V., diskutiert mit dem Soziologen, Juristen und Redakteur des Magazins „Perspective Daily“ Stefan Boes unter dem Titel „Aus der Krise lernen?“ die Veränderungen in den Bereichen Bildung und Soziales beim Übergang in eine Post-Corona-Zeit. Die Zuschauenden können sich aktiv an der Diskussion beteiligen.

Über die Website des Museums kann man sich für die Online-Veranstaltungsreihe „Kunst und Natur um halb eins“ beziehungsweise „Kunst und Natur um halb acht“ anmelden.

Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, Infos zum Besuch und den Online-Veranstaltungen über www.kunst-und-natur.de