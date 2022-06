Immer wieder neu: Homophobie

Der queere Chor „Die Uferlosen“ hat die Faxen dicke: „Schluss mit lustig! Stoppt Homophobie! Jetzt!“ lautet die Reaktion der Sänger*innen aus Mainz und Wiesbaden auf bedrohlich steigende Homophobie aufgrund des weltweit grassierenden Rechtspopulismus.

Im Programm „Homophobie – Immer wieder, immer neu, immer noch nicht passé“ entlarvt der Chor in seinen Liedtexten hetzerische Parolen und falsche Argumente und versucht so, Homophobie zumindest musikalisch abzuschaffen. Der Eintritt zum Konzert in der Bar jeder Sicht ist wie immer frei!