Frühlingslektüre der anspruchsvollen Art: Der Wahl-Frankfurter Steffen Georg Beitz legt mit seiner politischen Liebesgeschichte ein beachtliches Romandebüt vor.

Dirk ist 26 Jahre jung, introvertiert und angehender Gartenarchitekt in Düsseldorf; Rahim studiert Literaturwissenschaft im Pariser Exil, weiß genau, was er will und wie er es bekommt. Klar, das ist Liebe auf den ersten Blick. Bald stellen sie fest, dass zwischen ihnen und ihrer aufkeimenden Liebe mehr als nur räumliche Distanz liegt. Rahims Familie wird zum Ziel des iranischen Geheimdienstes, sein Bruder Davood nämlich bangt als politischer Gefangener in Teheran um sein Leben, Rahims Vater ist zudem strikt gegen die Verbindung zu Dirk.

Gern blenden wir aus, dass jedes Individuum im Kontext eines gesellschaftlichen, oft unerbittlichen Zeitgeschehens lebt und handelt. Unser Jammern auf hohem Niveau relativiert sich schnell durch den oft unbarmherzigen Blick in den überregionalen Teil der Tageszeitung. Als ehemaliger freier Journalist weiß Steffen Georg Beitz um diesen psychischen Konflikt und macht ihn zum eigentlichen Kern seiner Geschichte.

Intimste Momente werden durchbrochen von Berichten tagtäglicher Brutalität und Ungerechtigkeit. Schilderungen erfüllender Verbundenheit wechseln sich ab mit der nüchternen Darstellung einsamer, vertriebener Menschen. Dabei hebt sich Beitz´ Prosa angenehm wortgewandt und poetisch vom vorherrschenden Stakkato-Stil ab. Sein Mut zur ausladenden Beschreibung macht „In dieser Minute“ zur espritvollen Lektüre mit manchem Aha-Moment.

Steffen Georg Beitz „In dieser Minute“, erschienen bei www.tredition.de